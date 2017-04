Espaço da Mulher Brasileira é inaugurado em MA

O local atenderá mulheres que sofrem com condições precárias de trabalho, violência de gênero e falta de informação

O governo federal inaugurou um projeto piloto para atender brasileiras imigrantes em situação de vulnerabilidade. O novo Espaço da Mulher Brasileira está localizado no Consulado-Geral do Brasil, em Boston (MA). No local, terá atendimento para mulheres que sofrem com condições precárias de trabalho, violência de gênero e falta de informação. A cidade foi escolhida pelo grande número de brasileiros que trabalham e residem na capital de Massachusetts, cerca de 300 mil.

Segundo a secretária especial de Mulheres, Fátima Pelaes, grande parte dos trabalhadores do sexo feminino busca nos Estados Unidos melhores condições de vida. “Essas mulheres encontram muitas dificuldades, como a violência doméstica, sexual, condições precárias de trabalho e dificuldades em assumir empregos de maior qualificação e remuneração”, ressaltou.

Uma das principais demandas da comunidade brasileira em Boston foi a disponibilização de cursos de alfabetização de adultos. Muitas mulheres vão trabalhar, principalmente em regiões rurais, em condições de analfabetismo funcional, sabendo apenas assinar o próprio nome. Essa condição torna precária as condições de vida dessas brasileiras.

A aposentada, Sandra Coelho, que vive há 37 anos em Boston, trabalha como voluntária em uma associação de brasileiros. Ela explicou que são frequentes os casos de violência doméstica na comunidade.

“As mulheres brasileiras sofrem muito com a violência doméstica, porque elas saem do Brasil muito dependentes dos homens da família. Muitas vezes, elas passam a ganhar mais que eles, aumentando ainda mais os conflitos. Acredito ser muito positivo esse novo espaço de acolhimento”, disse.

O Espaço da Mulher Brasileira irá trabalhar em três frentes: o acesso à informação, a promoção da autonomia econômica por meio da educação continuada, qualificação profissional e empreendedorismo e, ainda, ações para o enfrentamento à violência.

A iniciativa do governo federal é coordenada por ação conjunta entre a Secretaria Especial de Políticas para Mulheres (SPM/MDH), Ministério das Relações Exteriores (MRE) e Ministério do Trabalho (MTB).

. Em Boston:

O consulado do Brasil em Boston desenvolve um trabalho de incentivo à organização social para a melhoria de vida dos imigrantes brasileiros mediante ações como a realização de cursos de capacitação, a promoção do conhecimento e outras ações de empoderamento.

Dentre os projetos já em curso, destaca-se parceria do consulado com o Sebrae-MG, que resultou em pesquisa sobre o perfil das integrantes da Associação de Mulheres Empreendedoras brasileiras em Massachusetts.

“Esse estudo nos possibilitou conhecer um pouco mais a capacidade empreendedora da mulher brasileira. Comparada com a comunidade brasileira em geral, a população imigrante nos EUA e a população norte-americana, os níveis de educação e empreendedorismo e a experiência prévia com empreendedorismo no Brasil revelam a capacidade que existe dentro da comunidade brasileira”, disse o diretor da prefeitura de Boston, Álvaro Lima.

. Ligue 180:

Além do Espaço da Mulher Brasileira, os serviços da Central de Atendimento à Mulher – Ligue 180 passará a atender mulheres em Boston, por meio do número: 1(800) 745-5521.

O Ligue 180, que já atende brasileiras em 17 países, passa também, desde o início do mês, a atender no estado de Massachusetts (EUA). A área consular do Ministério das Relações Exteriores, em parceria com a SPM, vem mapeando países onde as mulheres brasileiras estejam em situação de vulnerabilidade.