Especialistas alertam para onda de gripe em NJ

Em 2017, cerca de 80 mil pessoas morreram de gripe nos EUA, incluindo 180 crianças; sendo considerada a pior temporada dos últimos 40 anos

Ano passado, a temporada de gripe foi um verdadeiro pesadelo, em parte, devido à uma vacina que terminou desapontando a população. Entretanto, as autoridades de saúde informaram melhorias feitas para combater melhor a nova onda em 2018.

Em 2017, cerca de 80 mil pessoas morreram de gripe nos EUA, incluindo 180 crianças; sendo considerada a pior temporada dos últimos 40 anos. Em New Jersey, mais de 20 mil pessoas adoeceram e 3 crianças morreram de complicações relacionadas à gripe. As salas de emergência dos hospitais lotaram. Um tipo de vírus agressivo, o H3N2, assolou o país na última temporada. Embora a vacina contra a gripe utilizada em 2017 tenha tido 40% de eficácia, ela provou ser eficiente somente 25% contra o vírus H3N2, conhecido como o mais complicado de combater, segundo os Centros de Controle & Prevenção de Doenças (CDC).

Apesar de o Departamento de Saúde de New Jersey ainda não ter divulgado estatísticas, já foram registrados alguns casos de gripe no Estado Jardim. “Enquanto ainda parece esporádico, parece que a gripe já chegou”, disse o Dr. David Cennimo, professor assistente de Medicina Pediátrica e doenças infecciosas na Rutgers New Jersey Medical School.

Este ano, os especialistas desenvolveram uma vacina que combate os vírus H1N1 (gripe suína), H3N2 (que aterrorizou em 2017) e o Influenza B. Embora possam variar de ano para ano, as vacinas apresentam entre 40% a 60% de eficácia. Existem, vários tipos diferentes de vacinas, entretanto, a mais comum é feita a partir de ovos de galinha. As vacinas são produzidas em ovos através de um processo complexo e viram combater entre 3 a 4 tipos de vírus que possam circular numa determinada estação. Esse tipo de vacina é considerado seguro para a maioria da população, segundo o CDC.

Além disso, existem várias formas de ministrar as vacinas: Injetando-a através do músculo, injeções com alta dosagem (outra opção disponível para idosos), à base de células (o ovo de galinha não é utilizado), flublock (não utiliza o vírus da gripe e nem ovos) e spray nasal (para quem não gosta de injeções).