Especialistas preveem chuvas fortes no domingo (22)

A tempestade poderá trazer chuvas e ventos fortes ao estado antes de parar na terça-feira (24)

Apesar de uma tempestade estar se aproximando do litoral de New Jersey na tarde de domingo (22), as condições climáticas nos próximos dois dias não mudarão. A temperatura permanecerá acima da média para essa época do ano, com a sexta-feira (20) um pouco mais baixa e o sábado (21) mais alta, informou o Serviço Meteorológico Nacional (NWS).

Os especialistas preveem que até 2 polegadas de chuva poderão acumular, se a tempestade se aproximar do Estado Jardim. Na madrugada de sexta-feira para sábado, o céu será nublado e a temperatura ficará em torno de 30º graus (-1º Celsius) na região norte do estado e 40º graus (4º Celsius) em Atlantic City.

O sábado será nublado e a temperatura mais alta atingindo 50º graus (10º Celsius), aproximadamente 15º graus acima do normal para esse período em janeiro.

As previsões registram que a manhã de domingo será seca e a chuva cairá na parte da tarde. A tempestade poderá trazer chuvas e ventos fortes ao estado antes de parar na terça-feira (24). Há a possibilidade de inundações no litoral.