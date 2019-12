Especialistas prevêem neve na quarta-feira (11) em NJ

A maioria das pessoas em New Jersey pode enfrentar dificuldade de locomoção na manhã de quarta-feira (11) devido às estradas escorregadias, alertam os meteorologistas

As fortes chuvas de segunda e terça-feira (9) podem ser seguidas por uma forte queda de temperatura e alguns centímetros de neve em New Jersey na noite de terça-feira (10) até quarta-feira (11). O estado passará por uma mudança radical do clima nos próximos dias, com temperaturas altas nos próximos dois dias, antes da tempestade de neve que na quarta-feira (11) que poderá acumular até 3 centímetros de neve na parte nordeste de New Jersey, dificultando a locomoção de carros e pedestres.

Calcula-se que a chuva se misture com neve e granizo antes de se transformar em somente neve, de terça (10) à noite até quarta-feira (11) de manhã, informou o Serviço Nacional de Meteorologia (NWS), na previsão de segunda-feira (9). A entidade prevê um total de 2.5 cm a 5 cm de queda de neve na maior parte do estado, com possibilidade de até 7.6 cm no nordeste de New Jersey na quarta-feira (11).

A previsão do NWS calcula o total de 2.5 cm a 5 cm de queda de neve na maior parte do estado, com possibilidade de até 7.6 cm no nordeste de New Jersey na quarta-feira (11).

Embora a maior parte do estado deva acumular entre 2.5 cm a 5 cm de neve, o serviço meteorológico de Nova York calcula entre 5cm a 7.6 cm nos condados de Essex, Union, Hudson, Passaic e Bergen. O litoral do Condado de Atlantic e as partes do sul de Cape May provavelmente não sofrerão acúmulo.

A neve não vai durar, pois os meteorologistas preveem céu claro na tarde de quarta-feira (11), embora continue frio com temperaturas entre os 30º graus (-1º Celsius) e 40º graus (4º Celsius). A passagem da frente de ar frio poderá afetar a previsão de neve, informou o serviço meteorológico. Enquanto isso, a segunda-feira (9) será chuvosa, acumulando até 2.5 cm de chuva por todo o estado. As temperaturas serão de até 15º graus acima do normal e variam de cerca de 50º graus (10º Celsius) no noroeste do estado a 60º graus (15º Celsius) no litoral sul de New Jersey.

A chuva deve diminuir de segunda à noite até terça-feira de manhã, entretanto, as temperaturas começarão a cair acentuadamente na terça-feira à tarde e algum tempo depois da meia-noite a chuva mudará para neve, ficando entre os 20º graus (-6º Celsius) a 30º graus (-1º Celsius).

As previsões de quinta (12) e sexta-feira (13) tendem a ser de dias ensolarados e frios, com a máxima de 30º graus (-1º Celsius), antes que a chuva retorne no sábado e a temperatura atinja os 50º graus (10º Celsius).