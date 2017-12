Especialistas preveem neve neste fim de semana

Uma frente de ar frio passará por New Jersey, mantendo a temperatura baixa

Na quarta-feira (6), especialistas em condições climáticas previram a possibilidade de neve nas noites de sexta-feira (8) e sábado (9) em New Jersey. Apesar da incerteza, os meteorologistas afirmaram que chegada de uma frente de ar frio no estado.

Ainda na quarta-feira, as temperaturas pela manhã ficaram em torno dos 40º graus (4º Celsius) e tende a permanecer baixa ao longo do final de semana, informou o Serviço Meteorológico Nacional (NWS). Nas duas próximas noites, a temperatura mais alta ficará em torno dos 20º graus (-6º Celsius) a 30º graus (-1º Celsius). O clima será seco e ensolarado ao longo da sexta-feira (8). Alguma neve leve poderá cair à noite.

Na região norte de New Jersey, poderá ocorrer a mistura de chuva e neve. A queda leve de neve poderá cair até a manhã de sábado e a maior parte do dia poderá ser nublada. O NWS previu que flocos de neve também para o domingo (10).

Além disso, também há a possibilidade de queda de neve na noite de sábado, ou seja, 40% de probabilidade em Newark e litoral e 30% na região de Trenton. Há muito pouca possibilidade do acúmulo de neve.

A neve poderá cobrir em até 1 polegada (2.5 centímetros) o asfalto das estradas, na manhã de domingo, em partes da Pensilvânia e New Jersey, com as regiões mais altas suscetíveis à acumulação. É pouca a possibilidade de acumulação de neve nas cidades ao longo da rodovia Interestadual 95.