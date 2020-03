Especialistas prevêem neve no final de semana em NJ

As mudanças podem resultar em “condições não favoráveis com ventos fortes, inundações costeiras e grandes interrupções de viagens”

Na tarde de terça-feira (3), o clima agradável de primavera deu lugar às pancadas de chuva, disseram os especialistas do Centro de Previsão de Tempestades dos EUA, afiliado ao Serviço Nacional de Meteorologia (NWS). Assim como na segunda-feira (2), as temperaturas atingiram 60º graus (15º Celsius) na terça-feira (3) e caíram para 40º graus (4º Celsius) na quarta-feira (4) de manhã, antes de voltar aos 50º graus sob o céu ensolarado no mesmo dia à tarde.

Depois de uma quarta e quinta-feira (5) secas, o clima úmido provavelmente retornará na noite de quinta-feira para sexta-feira (6), quando duas tempestades se aproximarem da região do Meio-Atlântico. Embora seja muito cedo para saber a trajetória exata dessas tempestades e se elas irão interagir, os meteorologistas do NWS dizem que existe a possibilidade de New Jersey ter chuva, neve ou ambos.

Os meteorologistas do AccuWeather relataram que, se as duas tempestades se fundirem rapidamente perto da costa do Atlântico, isso pode resultar em “condições não favoráveis com ventos fortes, inundações costeiras e grandes interrupções de viagens” na região nordeste dos EUA.

Eles também citaram a possibilidade de neve em New Jersey, mas esse é apenas uma das probabilidades no momento. Em outro cenário, o Estado Jardim teria apenas pancadas de chuva de neve ou sem neve.

A primeira mudança climática é de baixa pressão e deve se desenvolver ao longo da costa sul dos EUA e, em seguida, subir ao longo da costa leste entre quinta (5) à sexta-feira (6), informou o escritório de Mount Holly do NWS na previsão de previsão de terça-feira (3).

A segunda mudança é de movimento rápido, cuja previsão é passar pela região dos Grandes Lagos até a região do Meio-Atlântico, na sexta-feira (6).

Desde terça-feira (3), a primeira mudança climática deve se fortalecer à medida que avança pelo litoral, disseram os analistas. Observar a trajetória precisa é um dos principais fatores que determinam que tipo de mudanças climáticas ocorra e sua intensidade.