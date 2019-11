Especialistas preveem queda de neve acima da média em NJ

A região de New Jersey, com New York City e leste da Pensilvânia, pode registrar queda de neve acima do normal em janeiro e fevereiro

Os meteorologistas da AccuWeather preveem que o inverno 2019/2020 tende a começar devagar, com pouca queda de neve em dezembro, antes que o frio intenso ocorra em janeiro. A região de New Jersey, com New York City e leste da Pensilvânia, pode registrar queda de neve acima do normal em janeiro e fevereiro. O Serviço Meteorológico Nacional (NWS) está antecipando um inverno que será mais quente, entretanto, “mais molhado” que o normal em New Jersey e outras partes do nordeste dos EUA.

Os órgãos governamentais não detalharam que tipo de precipitação será mais prevalente neste inverno, portanto, as previsões não incluem quanta neve, granito ou chuva tenderá a cair.

“Mesmo durante um inverno mais quente que a média, períodos de temperaturas frias e queda de neve são esperados”, alertaram os especialistas.

A Weather Concierge prevê bastante queda de neve neste inverno, com o retorno de “nor’easter”, parecido com o ocorrido em março de 2018.

Frentes frias e massas polares poderão atingir a região no início de dezembro, mas a tendência para uma tempestade mais pesada, no estilo nor’easter, será na segunda metade do mês. A tendência de queda de neve será maior no início de janeiro e através do mês de fevereiro. As estimativas preveem o acúmulo total de 34 (86.3 cm) a 45 polegadas (1.14 m) de neve em Newark, a maior cidade de New Jersey, onde a média histórica é de 28 polegadas (71 cm) e de 15 (38 cm) a 30 polegadas (76 cm).