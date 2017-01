Especialistas: Trump faz promessa econômica quase impossível de ser cumprida

O novo presidente prometeu a criação de 25 milhões de vagas de emprego e o aumento de 4% da economia nacional

Como parte da posse do Presidente Donald Trump, a Casa Branca postou algumas promessas em seu novo website. No que diz respeito à criação de vagas de emprego e a economia do país, será bastante difícil que ele as cumpra.

“Para recuperar a economia, o Presidente Trump lançou planos desafiantes de criar 25 milhões de novas vagas de empregos americanas na próxima década e o retorno de 4% anuais da economia”, diz a postagem no website.

A promessa de 4% do produto interno bruto (GPD) foi feita por Trump anteriormente, entretanto, agora se tornou a promessa da Casa Branca e do presidente. O problema é que cumprir essa promessa será incrivelmente difícil.

Atualmente, os EUA está atado à uma tendência de crescimento lento desde a crise financeira e não consegue ultrapassar o índice anual de 1.5% a 2.5% ao longo dos últimos 7 anos. Tais índices são inferiores ao GDP 3.1% anuais desde 1950. Devido ao investimento baixo das corporações, os americanos poupam mais os salários, baixo crescimento salarial, entre outras razões, será uma tarefa monumental retornar os EUA ao quase dobro do GDP anual. Reverter esse cenário será difícil, especialmente em somente 4 anos, além do declínio da produtividade que tem persistido há décadas e exigirá mais do que mudanças rápidas de política.

Além disso, as políticas do presidente têm impacto limitado, devido à natureza global da economia americana. Atualmente, o Fundo Monetário Internacional (IMF) prevê o GDP mundial de 3.1% para 2016 e 3.4% para 2017 em cálculos mais otimistas.

O resto da proposta de Trump cita que o crescimento de 4% será atingido com cortes nos impostos corporativos e desregulamentação. Conforme o Banco Mundial, a proposta de corte nos impostos corporativos acrescentaria somente 0.3% ao GDP do país em 2017 e 0.8% em 2018. Em contrapartida, a retórica incisiva de Trump no que diz respeito ao comércio internacional e o desejo de que as companhias façam produtos nos EUA têm sido considerados por economistas como um obstáculo ao crescimento do GDP. Segundo relatórios, a equipe de Trump considera a tarifa de 5% para importados. O economista chefe do Citi, Willem Buiter, pensa que essas políticas na realidade podem levar à queda de 1% no crescimento anual do GDP dos EUA.

Outro problema para Trump pode ser o Tesouro Nacional. A chefe Janet Yellen mudou o tom desde a eleição do novo presidente, antecipando aumentos adicionais nas tarifas e adiantando que o Tesouro não permitirá que a economia acelere como alguns acreditam. Ao aumentar as tarifas, isso poderá aliviar alguns aspectos inflacionários da agenda de Trump, mas também dificultar o crescimento durante algum tempo. As previsões do Tesouro indicam um crescimento muito abaixo de 4%, indicando que para manter a inflação sob controle, as autoridades esperam desacelerar o crescimento econômico.

Seria excelente se os EUA atingisse o crescimento anual de 4% no GDP, mas o equilíbrio da agenda de Trump tornará difícil cumprir essa promessa.