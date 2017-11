Penúltima  rodada do Brasileirão promete definir o destino de alguns clubes

O PFC exibe nesta semana a penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. São jogos decisivos para os times e o assinante do PFC acompanha todos os lances ao vivo.

O primeiro destaque vai para a partida entre Fluminense e Sport, dia 25, às 17h00. O tricolor, que se livrou do rebaixamento ao vencer a Ponte Preta por 2 a 0, agora busca uma classificação para a Sul-Americana ou Libertadores. Já o Sport, precisa de uma vitória para se livrar do rebaixamento.

No domingo, dia 26, o Cruzeiro vai para o tudo ou nada contra o Vasco, na luta por uma vaga no G4. A partida acontece às 17h00, no Mineirão.

Fechando os confrontos do final de semana, o Bahia recebe a Chapecoense às 19h00, na Fonte Nova.

Na segunda, dia 27, o Palmeiras recebe o Botafogo, às 17h00, na Arena Palmeiras. O Verdão, praticamente garantido na Libertadores, joga para selar a classificação direta para a competição intercontinental. Já o Botafogo segue lutando pela classificação, enquanto vê seu camisa 9, Roger, deixando o clube.

Além de todas as emoções do Campeonato Brasileiro, o assinante do PFC acompanha o melhor do vôlei nacional, com transmissões das Superligas de Vôlei Masculino e Feminino.

Confira a tabela completa dos jogos que serão transmitidos ao vivo pelo PFC de 24 de novembro a 1º de dezembro. (Horários de Brasília).