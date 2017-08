Esquenta! promete agitar Nova York

A celebração é parte da programação do Brazilian Day in New York 2017

Neste sábado (2), uma escola de samba, organizada pela ONG Brazilian Council on Samba, promete agitar a Big Apple durante as comemorações do Dia da Independência do Brasil. A concentração acontecerá às 11:00 am, na esquina da 46th Street com a Times Square, saindo aproximadamente às 12:30 pm. O trajeto percorrido será ao longo da 46th St. até o encontro no Ring com o mestre de capoeira Jelon Vieira e a equipe de artes marciais Renzo Gracie. Além disso, haverá apresentações de Capoeira e Maculelê com o mestre Jelon Vieira e convidados, ao meio-dia. Ai, o samba vai rolar!

O Brazilian Day in New York existe há mais de três décadas em Manhattan (NY), acontecendo sempre na Rua 46, também conhecida como “Little Brazil”, no domingo que antecede o Dia do Trabalho nos EUA. Atualmente, a festa ocupa diversos quarteirões.

O evento transformou-se em um imenso sucesso, continuando, através dos anos, a atrair uma multidão cada vez maior, vinda de muitas partes dos Estados Unidos, artistas e celebridades vindos diretamente do Brasil e até de outros países.

Em 2013, segundo dados do Departamento de Polícia de Nova York (NYPD), milhares de pessoas estiveram presentes no Brazilian Day, lotando uma área de 25 quarteirões durante todo o dia. Dessa forma, a celebração se consolidou como um dos maiores eventos populares de Nova York e o maior evento brasileiro fora do Brasil.

Não há registro oficial da quantidade de brasileiros que vive atualmente nos Estados Unidos. Entretanto, a ONG Brazil Information Center (BIC), localizada em Washington, D.C., estima que a população brasileira ultrapasse um milhão de pessoas. Estima-se, ainda, que destes brasileiros, pelo menos 300 mil vivem na área dos três estados: Nova York, Connecticut e New Jersey. Apenas no Queens, em Nova York, informa a ONG, vivem mais de 100 mil brasileiros.

Mais informações sobre o Brazilian Day in New York 2017 podem ser obtidas através do website: www.brazilianday.com