Estação de Harrison recebe ameaça de bomba

No domingo (19), pouco depois das 11 horas da noite, um indivíduo telefonou de algum lugar em Nova York para o atendimento de emergências 911 e disse que havia uma bomba na estação de trens do sistema PATH. O indivíduo permaneceu na linha com os policiais e minuitos depois disse que havia outra bomba no interior da estação 33rd Street, em Manhattan (NY), disse Joe Pentangelo, porta-voz do Port Authority.

Os agentes suspenderam o serviço por aproximadamente 1 hora para vasculhar todas as estações do sistema PATH, acrescentou o porta-voz.

As autoridades não encontraram nenhum explosivo. Ninguém foi preso em decorrência da mensagem e o incidente permanece em investigação, finalizou Pentangelo.