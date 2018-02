Estão abertas as inscrições para o concurso “Brasileirinhos no Mundo VII”

O período para entrega das inscrições e dos desenhos será de 29 de janeiro a 7 de maio de 2018

Estão abertas as inscrições para o VII Concurso de Desenho Infantil “Brasileirinhos no Mundo”, para crianças brasileiras entre 6 e 12 anos de idade residentes no exterior, com o tema “O que eu quero ser quando crescer”. Os desenhos deverão retratar, de forma criativa e original, como as crianças imaginam sua ocupação profissional no futuro. O Concurso tem por objetivo promover e divulgar o interesse pelo Brasil e pela brasilidade entre o público infantil brasileiro residente no exterior.

O período para entrega das inscrições e dos desenhos será de 29 de janeiro a 7 de maio de 2018. Os concorrentes inscritos no Concurso terão até 7 de maio de 2018 para enviarem seus desenhos para o Consulado-Geral em Miami, valendo a data de recebimento no Posto como a data de entrega do trabalho.

Poderão se inscrever cidadãos brasileiros e filhos de cidadãos brasileiros que residam no exterior nas seguintes categorias:

. Categoria I – entre 06 (seis) e 07 (sete) anos de idade;

. Categoria II – entre 08 (oito) e 09 (nove) anos de idade;

. Categoria III – entre 10 (dez) e 12 (doze) anos de idade.

OBS: será considerada a idade na data da inscrição.

As inscrições deverão ser feitas por e-mail, com assunto (“subject”) “Brasileirinhos no Mundo 2018”, para o endereço eletrônico: [email protected].

As inscrições deverão conter obrigatoriamente os seguintes dados: Título do Desenho; Nome completo e idade do Artista; Nome completo do Responsável; Endereço de residência; Cidade; País; E-mail do Artista e/ou de seu Responsável; Telefone de contato; Número do Passaporte do menor e/ou do Responsável. Inscrições com informação incompleta serão recusadas.

Caso o participante ou seu responsável não disponham de passaporte válido, será aceito, para fins de inscrição, o número do Cadastro de Pessoa Física (CPF) ou Carteira de Identidade (RG). Cópia simples de documentação comprobatória de residência no exterior (qualquer conta ou documento com nome de um dos pais ou do responsável pela inscrição) deverá ser enviada juntamente com o desenho ou em versão digital, acompanhando o e-mail de inscrição.

Associações de brasileiros ou escolas com contingente expressivo de alunos brasileiros no exterior poderão inscrever seus alunos/associados coletivamente. Nesses casos, membro adulto da associação ou professor de nacionalidade brasileira deverá constar como responsável. O endereço fornecido poderá ser o da associação/escola. Todas as demais informações individuais relativas ao autor do desenho (título do desenho, nome completo e idade, telefone, e-mail, passaporte) deverão constar da inscrição.

Cada concorrente poderá participar com apenas um desenho. Os desenhos poderão ser desenvolvidos em todas as modalidades (aquarelas, guaches, canetas hidrográficas e outros materiais) e utilizando todas as técnicas (colagens, tecidos e materiais diversos, entre outros), devendo ser apresentados em uma única folha de papel de desenho, de qualquer tipo, de formato A3. Recomendam-se o uso de materiais outros que não seja lápis de cor.

O desenho deverá ser, obrigatoriamente, inédito. Entende-se por inédita a obra não editada e não publicada (parcialmente ou em sua totalidade) em qualquer meio de comunicação.

Para os brasileiros residentes no estado da Flórida, o envelope com o desenho deverá ser enviado para o Consulado-Geral em Miami (3150 SW 38th Avenue – andar térreo, Miami, FL, 33146), constando no lado de fora do envelope a indicação “Prêmio de Desenho Infantil Brasileirinhos no Mundo”, valendo a data de recebimento no Consulado. Os trabalhos deverão conter, no verso do desenho, todos os dados enviados na inscrição (título do desenho; nome completo e idade do artista; nome completo do responsável pelo menor; endereço de residência e/ou da instituição responsável pela inscrição; cidade; país; e-mail; telefone; número do passaporte do menor e/ou do responsável). Não deverá haver identificação do autor no desenho em si. Desenhos em cujo verso não constem os dados mencionados acima poderão ser desclassificados.

O trabalho deverá ser entregue devidamente acondicionado e sem ser dobrado.

Os jovens artistas premiados serão agraciados no exterior pelos Postos no país de residência, recebendo kits de jogos, brinquedos e/ou livros infantis sobre o Brasil e literatura brasileira doados por parceiros do Ministério das Relações Exteriores.

Os desenhos premiados poderão ser incluídos em publicações diversas do MRE e de órgãos públicos parceiros e em seus sítios eletrônicos. Para mais detalhes a respeito do concurso, acesse o edital no link: http://www.brasileirosnomundo.itamaraty.gov.br/