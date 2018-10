Estrela de reality show será deportada após cumprir pena

Joe Giudice imigrou para os EUA quando tinha 1 ano de idade e cumpre pena por fraude financeira e sonegação de impostos

Um juiz federal determinou que Joe Giudice, estrela do reality show “Real Housewives of New Jersey” (RHONJ), será deportado dos EUA, após ter cumprido a pena numa penitenciária federal por fraude financeira e sonegação de impostos. Giuseppe “Joe” Giudice tem até 9 de novembro para apelar a sentença dada pelo Juiz John Ellington, na quarta-feira (10), na Corte de Imigração da Pensilvânia, no Condado de York, postou o portal RadarOnline.com.

Giudice está servindo a pena de 3 anos e 4 meses desde março de 2016 depois de ter sido condenado por cometer fraude postal e no envio de dinheiro, falência e sonegação do imposto de renda. Ele imigrou com a família para os EUA quando tinha 1 ano de idade e será liberado da penitenciária Allenwood Federal Correctional Institute in Pennsylvania em 14 de março, conforme documentos federais. Ele participou da audiência no tribunal através de videoconferência.

O Departamento de Imigração (ICE) possui uma ordem de prisão em nome de Joe desde que ele foi detido inicialmente em 2016. A esposa dele, Teresa Giudice, é a última participante inicial do RHONJ, que foi lançado em 2009 depois da série Esposas do Condado de Orange, Nova York e “The Real Housewives of Atlanta”. Ela mora na área de Towaco, na cidade de Montville, com os 4 filhos do casal.

Num episódio especial do RHONJ, filmado enquanto Teresa estava na prisão, Joe citou a possibilidade de deportação, dizendo que Teresa e as filhas do casal se mudariam para a Itália para ficar com ele. Teresa também disse que se mudaria com a família dela para a Itália, caso Giudice fosse deportado.