Estudante brasileira luta contra condição rara em New York City

No último semestre do curso de Psicologia, Alexandra Muniz foi diagnosticada com “Miastenia Múltipla”

Na reta final para concluir o curso de Psicologia no Baruch College, a estudante Alexandra Muniz, moradora em Astoria (NY), foi diagnosticada com “Miastenia Múltipla”. Trata-se de uma condição rara e grave que provoca o enfraquecimento gradativo dos músculos. Em decorrência disso, a jovem foi internada para tratamento e terá que ser submetida à reabilitação física. A brasileira foi diagnosticada com a síndrome na segunda-feira (10), após ter passado mal e ido ao hospital para exames.

No momento, Alexandra não possui condições físicas para trabalhar e estudar, portanto, a irmã gêmea dela, Carolina, iniciou no website GoFundMe.com a campanha beneficente: https://www.gofundme.com/f/my-twin-sister-myasthenia-gravis-recovering; cujo objetivo é angariar US$ 5.800. Até a tarde de segunda-feira (3), havia sido arrecadados US$ 1.655.

“Olá, meu nome é Carolina. Eu tenho uma irmã gêmea, Alexandra. Minha irmã e eu somos brasileiras, mas minha irmã gêmea mora nos Estados Unidos há 8 anos. Ela se mudou para os Estados Unidos para conquistar seu sonho de obter um diploma de bacharel em Psicologia. Ela obteve um visto de estudante e atualmente estuda em uma faculdade em Nova York. Com muito trabalho e dedicação, ela chegou ao último semestre da faculdade. Ela está apenas a seis meses de realizar seu sonho e se formar no Baruch College. Infelizmente, no entanto, em 10 de janeiro, minha irmã foi diagnosticada com uma doença autoimune rara: Miastenia Múltipla.

Há quatro anos, surgiram sintomas aleatórios: fadiga, dificuldades em engolir e na fala. No início de 2019, ela viu vários médicos, mas os testes feitos na época não foram conclusivos. Os sintomas persistiram e logo se tornou difícil para ela realizar as tarefas cotidianas e até a caminhada se tornou difícil. A preocupação aumentou e, há duas semanas, um neurologista concluiu que ela tinha a doença autoimune, Miastenia Múltipla (MG), uma doença neuromuscular grave, rara, de origem autoimune, que causa fraqueza muscular progressiva. Ela provoca graus variados de cansaço, afetando principalmente os músculos e causando contração involuntária. Além disso, os músculos do peito responsáveis pela respiração também se contraem involuntariamente. Nesse caso, é o mais crítico e perigoso, pois pode causar parada respiratória. Os pulmões podem parar de funcionar e um ataque cardíaco pode ocorrer. Sem o tratamento necessário, uma pessoa com esta doença piora todos os dias, mas, com o tratamento certo, você pode viver com esta doença.

Minha irmã iniciou o tratamento, no entanto, como ela não tinha noção do distúrbio há vários anos, agora ele está bastante avançado e, portanto, mais difícil de tratar. Em 17 de janeiro de 2020, ela teve que ser internada na UTI, devido à miastenia múltipla causada pela doença. Por mais algumas horas, seus pulmões pararam de funcionar corretamente. Nos dias desde então, ela conseguiu sair da condição crítica. Ela precisará passar por reabilitação física no hospital por um período desconhecido, a fim de controlar seus sintomas e poder voltar a andar, falar, respirar normalmente.

Estou pedindo sua ajuda por que: Devido a esta doença, minha irmã não pode trabalhar e, portanto, pagar aluguel ou escola. Ela mora sozinha no país, sem família, e seu visto de estudante depende de ela estar na escola e também lhe oferece um seguro. Sem ele, ela seria mandada de volta ao Brasil um semestre antes se se formar. Não podemos prever quando ela sairá da reabilitação neste momento. Nós, como família dela, estamos pedindo o seu apoio de qualquer maneira possível. Quero que saibam que sou muito grato por sua ajuda e que Deus os abençoe”, postou Carolina no GoFundMe.com.