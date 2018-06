Estudante brasileira morre em acidente de moto no Missouri

Pollyana Cardona estudava Odontologia e sofreu um acidente a caminho da universidade nas imediações de Saint Louis (MO)

Na manhã de sexta-feira ((8), a estudante de Odontologia Pollyana Cardona, de 29 anos, natural de Araputanga (MT), morreu em decorrência de um acidente de motocicleta quando seguia para a universidade onde estudava, na cidade de Saint Louis (MO). A região fica próxima à divisa dos estados de Missouri e Illinois. Os familiares dela estranharam quando ela não retornou para casa depois do horário do almoço. O esposo dela, o militar Andrés Cardona, decidiu rastrear através do sistema GPS o aparelho celular de Pollyana e encontrou o corpo da esposa somente à noite.

As autoridades locais especulam que a brasileira tenha perdido o controle da motocicleta numa curva e entrou com o veículo numa região de mata fechada. “O que me passaram é que ela perdeu o controle em uma curva. Até agora falei só com a mãe dela e está todo mundo muito abalado. O corpo dela só vai ser liberado talvez amanhã, por que lá as coisas são mais complicadas que aqui. A mãe dela vai enterrar ela por lá na Flórida mesmo, que é onde ela mora”, disse a prima de Pollyana, a jornalista D’Laila Borges, moradora em Cuiabá (MT), ao jornal local Olhar Direto,

Na segunda-feira (11), depois da necropsia e liberação, o corpo foi trasladado à Flórida, onde reside a mãe da brasileira, para velório e sepultamento.

Pollyana residiu em Araputanga até 2006, quando imigrou para os Estados Unidos onde a mãe dela já vivia desde 2002. Após ter vivido alguns anos na Flórida, ela mudou-se para o Missouri, onde se casou com o militar Andrés Cardona. Ela deixou uma filha de 14 anos de idade, Emily, nascida no Brasil, e 3 filhos, Jordan (9), Arthur (4), Alexandre (2), nascidos nos EUA.

. Campanha beneficente:

Na segunda-feira (11), foi lançada no website GoFundMe.com a campanha beneficente: https://www.gofundme.com/pollyana-cardona; cujo objetivo é angariar fundos para as despesas com o funeral e sepultamento de Pollyana Cardona. Até à tarde de quinta-feira (14), haviam sido arrecadados US$ 6.830.

“Pollyana Cardona, a esposa amorosa do SGT Andrés Cardona, do Exército dos EUA, é a jovem mãe de quatro filhos; Emily (14), Jordan (9), Arthur (4), Alexandre (2). Polly era conhecida por sua personalidade gentil, positividade na vida e disposição para servir aos outros. Polly estava realizando seus sonhos de se tornar uma profissional médica ao mesmo tempo em que trabalhava e cuidava de sua família. Na sexta-feira, 8 de junho, Polly sofreu um acidente de motocicleta que, infelizmente, tirou-lhe a vida. Como família, estamos procurando honrá-la com um sepultamento apropriado. Meu irmão Andrés permitiu que sua dor fosse divulgada. Agradecemos a todos pelo imenso apoio que a nossa família vem recebendo e agradecimentos especiais à família do Exército. Deus abençoe a todos!” Diz a mensagem postada no GoFundMe.com.