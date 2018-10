Estudante brasileiro cai do teto de igreja e luta pela vida

Paulo Henrique pisou num teto falso de isopor e despencou de uma altura de 12 metros

Em 28 de setembro, a internauta Luana dos Santos, moradora em Orlando (FL), iniciou no website GoFundMe.com a campanha beneficente: https://www.gofundme.com/ez4are-please-help-us; cujo objetivo é angariar US$ 11 mil para ajudar o adolescente Paulo Henrique. O jovem caiu do telhado da igreja onde é membro, sofrendo ferimentos graves e desde então vem lutando pela vida. Até a manhã de sábado (27), haviam sido arrecadados US$ 2.700.

“Esse é o Paulinho, um rapaz cheio de energia, aquele tipo de pessoa que não fala mal de ninguém e fica bravo de você falar, uma pessoa cativante e simplesmente maravilhosa, sempre fez tudo para ajudar quem estava ao seu redor. Praticante de todo tipo de esporte (basquete, natação, futebol,…), adorava correr, dizia que o fazia sentir livre, sentia prazer em tudo que fazia. Era bolsista de Engenharia de Energia na Pontifica Universidade Católica (PUC), mas seu sonho mesmo era fazer Educação Física e para isso estava estudando para tentar outra bolsa na mesma universidade”, diz a postagem no GoFundMe.com.

Paulo Henrique frequentava uma igreja católica no bairro onde mora, estudando na turma de crisma. Entretanto, há 2 anos e 3 meses, nessa mesma igreja, ele estava ajudando a fazer os enfeites para uma missa da família que aconteceria na mesma semana. Então, pediram que ele subisse até a cúpula da igreja para medir esse enfeite. O jovem subiu e não viu que uma parte do teto era de isopor e, ao pisar, sofreu uma queda de aproximadamente 12 metros de altura o que resultou em um traumatismo craniano grave, fratura em 7 costelas, sendo que uma delas perfurou um pulmão, e fratura no pulso direito. Na ocasião, ele já deu entrada no hospital em coma profundo, foi levado com urgência à sala de cirurgia, onde os médicos retiraram uma parte do crânio devido ao inchaço no cérebro dele.

O jovem permaneceu durante 8 meses na UTI e, durante essa permanência, sofreu úlcera péptica que perfurou o duodeno, portanto, sendo submetido à uma laparotomia exploratória. Ele ia se recuperando bem quando por negligência ficou com os pontos abertos durante vários dias e, por esse motivo, não teve como dar novos pontos. Paulo Henrique ficou com a barriga aberta, utilizando uma bolsa estéril sobre a parede abdominal.

“Hoje, já está fechado, entretanto, ficou uma cicatriz enorme na barriga. (Nós) passamos por maus bocados lá, onde os médicos já desacreditavam em sua vitória, nos oferecendo até ortotanásia. Após esses 8 meses, ele foi encaminhado a um hospital de reabilitação onde permaneceu por uns 2/3 meses. Em março de 2017, devido a sua melhora, ele foi encaminhado para casa, onde é cuidado por minha mãe em tempo integral e por minha irmã e eu que ajudamos no tempo livre que temos entre a faculdade e o trabalho”, relata a mensagem no GoFundMe.com.

Para acomodá-lo melhor, Paulo Henrique foi posto num cômodo emprestado; sendo na realidade uma sala de estar, mas com infiltração. A umidade gera muito mofo, portanto, comprometendo a traqueotomia a que o jovem foi submetido.

“(Nós) gostaríamos de construir um quarto adequado para ele na nossa casa, com espaço suficiente para os profissionais trabalharem com ele, rampa de acesso para cadeira de rodas, pois onde ele está agora fica no segundo andar e quando precisa sair com ele para alguns exames fica muito difícil descer com ele, um banheiro adequado, pois hoje temos um improvisado nessa sala. Atualmente ele ainda encontra-se em coma, mas nunca desistimos e nem vamos desistir, pois ele é tudo para nós, um exemplo de força. E temos fé que em breve ele vai estar 100%. Para isso, contamos com a colaboração de vocês, nos ajudando a dar uma qualidade de vida melhor para o Paulinho”, conclui a mensagem.