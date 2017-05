Estudante brasileiro é aprovado em Harvard

Aluno de escola pública, Leonardo da Silva Brito conquistou bolsa integral numa das universidades mais conceituadas do mundo

O adolescente Leonardo da Silva Brito, de 17 anos, natural da cidade de Presidente Médici, localizada a 400 KM de Porto Velho (RO), tornou-se orgulho nacional a ser aprovado pelas universidades de Harvard, Columbia, Tufts e Stamford, todas nos EUA. Além de tradicionais, essas instituições de ensino estão entre as consideradas as mais conceituadas do planeta. Já passaram por Harvard figuras ilustres como 8 presidentes dos Estados Unidos formaram-se nessa universidade e cerca de 150 ganhadores do Prêmios Nobel foram filiados como estudantes, professores ou funcionários da instituição. Fundada em 1636, Harvard também é a “alma mater” de 62 bilionários ainda vivos. A Biblioteca da Universidade de Harvard é também a maior biblioteca acadêmica dos Estados Unidos e uma das maiores do mundo.

Leonardo foi aluno na Escola Estadual Carlos Drummond de Andrade e sempre estudou no sistema público desde a 1ª série do ensino fundamental. Ele é filho da professora de matemática Andréia Silva Brito e do policial militar Luiz da Rocha Brito. Orgulho dos pais e da escola onde terminou o 3º ano do Ensino Médio, o jovem disse que a rotina de estudo dele não era pesada.

“Eu aproveitava o máximo de tempo em sala de aula. Em casa, estudava das 13h às 21h revisando conteúdo e explorando coisas novas. Sempre gostei de desafios. Minha rotina durante a semana era bastante puxada, que não era ruim. Nunca encarei o estudo como obrigação, mas sim como prazer”, disse Leonardo ao portal O Globo. “Durante a semana era assim, mas o fim de semana era dedicado aos amigos. Gosto de jogar videogame, futebol”.

Com relação à barreira do idioma, isso certamente não será problema para o futuro estudante universitário nos EUA. “Sempre gostei de assistir séries americanas para aprimorar o meu inglês”, acrescentou.

Em 2015, Leonardo, com apenas 15 anos, cursou Relações Internacionais na Universidade de Oxford e no mesmo ano foi indicado para representar o Brasil na Suécia no 44º Concurso Internacional de Redação de Cartas da União Postal Universal (UPU).

Com relação ao curso escolhido, o adolescente disse ainda não saber e que terá tempo suficiente para decidir. “Não tenho certeza do quero fazer. Como nos dois primeiros anos em Harvard não preciso escolher um curso específico, pretendo usar o sistema a meu favor. Quero explorar o máximo todas as áreas e só depois escolher o curso”, revelando que tem interesses em Matemática Aplicada, Ciências Políticas e Economia.