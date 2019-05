Estudante brasileiro morre afogado em lago em Connecticut

Joshua da Silva, de 17 anos, nadava na companhia de amigos no Candlewood Lake, em New Milford (CT)

Na segunda-feira (27), o estudante Joshua da Silva, de 17 anos, desapareceu quando nadava com amigos no Candlewood Lake, em New Milford (CT). O corpo do jovem foi encontrado por equipes de resgate na tarde de quarta-feira (29). As informações são do jornal News Times.

Ele era aluno na Henry Abbott Technical High School em Danbury e nadava nas imediações da Dike Point Recreation Area, no feriado do Memorial Day, quando os amigos perceberam que ele havia desaparecido. Várias equipes, incluindo o Departamento de Polícia de New Milford e equipes de resgate submarino de Newtown, iniciaram as buscas durante o dia na segunda-feira (27) e o corpo de Silva foi encontrado e retirado da água na tarde de quarta-feira (29).

Um vizinho descreveu Joshua como inteligente e gentil. “Eu acho que ele iria muito longe na escola, na faculdade”, comentou.

Entes queridos correram à Gerard’s Waters Edge Marina, onde equipes de resgate se concentraram, menos de 1 hora depois que o corpo do jovem foi encontrado, e seguiram as autoridades para o lado do galpão da marina. Quando eles retornaram ao carro, uma mulher e uma jovem pareciam chorar e enxugar lágrimas.

Numa postagem em português no Facebook, antes de o corpo do jovem ter sido encontrado, a mãe dele, Eliane da Silva, escreveu: “Eu estou sentindo tanta dor que mal consigo seguir em frente… O corpo do meu filho está desaparecido”. Então, ela pediu a Deus “devolva-me o corpo dele” para um último abraço.

A mensagem num dos balões em frente à residência em New Milford (CT) dizia: “Simplesmente, dê-me um sinal de que você está bem”.

Silva tinha 2 irmãs mais novas e gostava de jogar basquetebol com os amigos no Young’s Field, relatou uma vizinha, que mora na casa ao lado da família há aproximadamente 6 anos. “Ele passava bastante tempo cuidando das mais jovens quando a mãe dele estava trabalhando”, disse ela.

Eliane da Silva é mãe solteira que administra uma companhia de limpeza, relatou outro vizinho. “Ela trabalha arduamente”, acrescentou.

Joshua estava celebrando o feriado do Memorial Day com amigos na Dike Point Recreation Area. Os adolescentes estavam nadando nas proximidades de Rock Island, onde a profundidade da água é de 20 (6 m) a 30 feet (9 m) de profundidade, informou a polícia.

Cartazes de “não nade” estão espalhados pelo parque, que é propriedade da FirstLight Power Resources. “Os nossos sinceros sentimentos à família da vítima”, disse Len Greene, porta-voz da companhia, que também é dona do Candlewood Lake.

Ainda na segunda-feira, equipes de resgate passaram várias horas procurando o corpo do jovem até o anoitecer e as águas se tornarem escuras demais para a realização de buscas. Tais buscas recomeçaram na terça-feira e tornaram-se “operação para a recuperação de corpo”, com o uso de barcos, cães farejadores nas águas e margens ao sul da Gerard’s Waters Edge Marina.

“Eu gostaria de agradecer todas as equipes de resgate e voluntários em nossa cidade pelo apoio em ajudar no desfecho desse caso para que os familiares possam iniciar o processo de luto”, disse Lawrence Ash, tenente do Departamento de Polícia de New Milford. “Têm sido dias difíceis para muitas pessoas. Nós esperamos que a família possa seguir em frente”, acrescentou.

Desde terça-feira (28), equipes de apoio e aconselhamento foram postas à disposição na Henry Abbott Tech, informou a administração da escola. “Os nossos sinceros sentimentos são para a família”, disse o superintendente Stephen Tracy. “Esta é uma tragédia para todos os envolvidos. Este é um dia triste para New Milford”, acrescentou.

Numa postagem em português, na página dela do Facebook, a mãe do jovem escreveu: “Deus me deu, Deus levou, abençoado seja o nome do Senhor Jesus! A dor mais profunda que eu jamais senti na minha vida, descanse em paz meu filho! Eu sofrerei até o dia da minha morte”.