Estudante fingiu ser menina para pegar pedófilos e atraiu policial

Posando como uma adolescente de 16 anos, o universitário Ethan acabou atraindo o policial Robert Davies, de 40 anos

Ethan, um estudante universitário de 20 anos na região de South Bay (CA), utilizou peruca, maquiagem e filtros para alteração da voz do aplicativo Snapchat para fingir ser uma adolescente e acabou atraindo um policial de San Mateo (CA). Aparentemente, o agente Robert Davies, de 40 anos, contatou a “jovem” e propôs sexo, segundo o canal de TV local NBC Bay Area.

O estudante utilizou o alterador de voz e posou no Tinder como uma jovem de 19 anos, “Esther”, pois o aplicativo não permite que menores de idade abram contas. Esther foi contatada por um usuário do Tinder.

“Eu acredito que ele enviou-me a mensagem, ‘você está disposta para se divertir essa noite”, relatou Ethan, que não informou o sobrenome por receio de retaliação.

Robert começou a conversar com quem ele pensava ser Esther em 11 de maio, antes de os dois terem mudado para o aplicativo Kik, onde Ethan disse que Esther tinha 16 anos; o que “Davies concordou”, segundo o comunicado emitido pelo Departamento de Polícia de San José.

“Então, Davies pediu a ela para trocar para o Snapchat onde eles poderiam discutir o fato de ela ter 16 anos de idade e conversaram sobre manter relações sexuais”, detalhou o comunicado.

“Nós começamos a trocar mensagens de texto a partir daí e se tornou bastante explícito”, disse Ethan.

O estudante denunciou Davies, quem ele determinou tratar-se de um policial. Então, as autoridades de San Mateo emitiram uma ordem de busca e vasculharam os aparelhos eletrônicos do suspeito, assim como aplicativos móveis e a residência dele. Ele foi preso na quinta-feira (6) sob a suspeita de ter contatado uma menor de idade para cometer um crime e foi autuado na Penitenciária do Condado de Santa Clara.

Ethan relatou à polícia que ele tinha uma amiga que havia sido molestada sexualmente quando era criança; fato que o levou a querer pegar predadores sexuais. “Eu simplesmente buscava pegar alguém”, relatou. “Ele (Robert) calhou simplesmente de ser um policial”.

Davies foi afastado das funções, segundo o Departamento de Polícia de San Mateo.