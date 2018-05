Estudante preso por comprar rifles é deportado

Wenliang Sun está proibido de retornar aos EUA por pelo menos 10 anos

O estudante da Universidade da Flórida Central (UCF) que a polícia disse demonstrar comportamento estranho e ter comprado 2 rifles de alta potência foi deportado. O jornal Orlando Sentinel publicou que Wenliang Sun, de 26 anos, estava detido sob custódia federal durante 3 meses, antes de ser deportado para a China, na terça-feira (8).

A porta-voz do Departamento de Imigração (ICE), Tammy Spicer, informou que o universitário está proibido de retornar aos Estados Unidos por pelo menos 10 anos.

A polícia da UCF começou a investigar o estudante depois que ele fez “comentários estranhos” a um conselheiro na universidade, em 2017. Os agentes descobriram que o estudante havia comprado 2 rifles de alta potência. Na interrogação, ele alegou que não pretendia ferir a si mesmo ou ninguém e, portanto, não havia perigo específico.

Em fevereiro desse ano, um juiz cancelou o visto do estudante quando as autoridades descobriram que ele não estava comparecendo às aulas; o que é uma exigência para a concessão do visto.