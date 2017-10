Estudo: 1 em cada 5 habitantes é imigrante nos EUA

A população imigrante, legal e indocumentada, atingiu o índice recorde de 43.7 milhões em julho de 2016

A explosão da imigração legal e clandestina ao longo dos últimos 16 anos fez com que o número de imigrantes ultrapasse 43 milhões nos Estados Unidos. Quando os filhos de estrangeiros nascido no país são acrescentados, esse número vai além de 60 milhões, fazendo com que a população imigrante alcance quase 1 quinto da população nacional, segundo estatísticas federais divulgadas pelo Centro de Estudos Migratórios (CIS).

Steven Camarota, diretor do grupo e autor adjunto do relatório, disse que “o número enorme de imigrantes já no país, assim como os mais de 1 milhão que chegam anualmente provocam um impacto profundo na sociedade americana incluindo no mercado de trabalho, escolas, infraestrutura, hospitais e meio-ambiente. A nação precisa de um debate sério se a continuidade desse nível de imigração faz sentido”.

A preocupação sobre a explosão da imigração, especialmente os indocumentados, ajudaram Donald Trump vencer as eleições presidenciais e fez com que a administração atual combata a imigração clandestina e os refugiados. O novo relatório não detalha a porcentagem de imigrantes legais e indocumentados nos EUA, embora se calcula que existam 12 milhões de estrangeiros indocumentados vivendo no país. O estudo revelou que desde 2000 a população imigrante aumentou em 8 milhões e uma parte considerável dela é oriunda do México e América Latina, a origem de maior parte dos indocumentados.

A pesquisa revelou que:

. A população imigrante, legal e indocumentada, na nação atingiu o índice recorde de 43.7 milhões em julho de 2016, um aumento de 500 mil desde 2015, 3.8 milhões desde 2010, e 12.6 milhões desde 2000.

. Os imigrantes totalizam 13.5% da população nacional, em 2016, 1 entre 8 residentes nos EUA era estrangeiro, a porcentagem mais alta em 106 anos. Em 1980, somente 1 entre 16 residentes havia nascido no exterior.

. Entre 2010 e 2016, 8.1 milhões de imigrantes se radicaram nos EUA. As novas chegadas são ofuscadas pelos quase 300 mil imigrantes que retornam aos seus países todos os anos e as 300 mil mortes naturais anuais. Como resultado, o crescimento da população imigrante foi de 3.8 milhões entre 2010 e 2016.

. Além dos imigrantes, havia pouco mais de 16.6 milhões de crianças nascidas nos EUA com um dos pais sendo imigrante em 2016, totalizando 60.4 milhões de estrangeiros e seus filhos no país. Os imigrantes e seus filhos totalizam atualmente quase 1 entre cada 5 residentes nos EUA.

. Os estados que apresentaram os maiores aumentos no número de imigrantes entre 2010 e 2015 foram: Texas (587.899), Califórnia (527.234), Nova York (238.503), New Jersey (171.504), Massachusetts (140.318), Washington (134.132), Pensilvânia (131.845), Virginia (120.050), Maryland (118.175), Geórgia (95.353), Nevada (78.341), Arizona (78.220), Michigan (74.532), Minnesota (73.953) e Carolina do Norte (70.501).