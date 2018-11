Estudo: Política Trump afasta imigrantes de cupões alimentos

As famílias que ainda têm direito a esses benefícios e, ainda precisam deles, decidiram voluntariamente abandonar o programa

Após 2 anos de administração Donald Trump e a retórica anti-imigrante dele, menos famílias de imigrantes usando o vale-alimentação federal; embora nenhuma mudança formal tenha sido feita no programa ou em suas regras de elegibilidade. A mudança, segundo pesquisadores que estudam o programa há décadas e outros especialistas que monitoram as consequências da repressão à imigração de Trump: As famílias que ainda têm direito a esses benefícios e, ainda precisam deles, decidiram voluntariamente abandonar o programa com receio que estão em risco se aplicar através dos canais oficiais. Em outras palavras, parece que Trump está deixando as famílias imigrantes com muito medo de aplicarem para assistência federal, mesmo que seja para poder comprar comida.

Os pesquisadores do Boston’s Medical Center’s Children’s HealthWatch realizaram uma pesquisa contínua com beneficiários de assistência social desde a década de 1990. A autora principal, Allison Bovell-Ammon, apresentou as novas descobertas dela e de seus colegas esta semana em uma reunião da American Public Health Association.

O estudo revelou que a participação no Programa de Assistência Nutricional Suplementar (SNAP) por famílias imigrantes que estão nos Estados Unidos há menos de 5 anos e que são elegíveis caiu quase 10% no primeiro semestre de 2018. Já famílias imigrantes que estão nos EUA há mais de 5 anos, também houve uma queda na participação do SNAP, embora menor, ou seja, de 2%.

“Com base no que ouvimos, as pessoas estão realmente com medo do futuro delas”, disse Bovell-Ammon em uma entrevista.

Estas são descobertas preliminares, portanto, é difícil conectar diretamente causa e efeito. Mas o estudo do Boston Medical Center é um dos primeiros que confirmem aquilo que ativistas e médicos que trabalham com famílias imigrantes ouviram no dia-a-dia.

“Eu acho que isso é … confirmação do que temos ouvido de nossas redes de afiliados sobre o medo e a ansiedade que as famílias imigrantes e seus filhos têm quando se trata de interagir com os benefícios públicos”, David Thomsen, que trabalha em política de saúde da UnidosUS (anteriormente La Raza), que não estava envolvida com a pesquisa.

O problema só poderia piorar caso a administração Trump finalize novos regulamentos que, com efeito, puniriam as famílias migrantes pelo acesso aos benefícios públicos.