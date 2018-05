Estudos: Imigrantes indocumentados não aumentam criminalidade

Quatro estudos acadêmicos revelaram que a imigração clandestina não aumenta a ocorrência de crimes violentos

Com frequência, a administração Trump alega que os imigrantes indocumentados são predadores e representam ameaça à segurança pública. Ativistas defensores dos direitos dos imigrantes rebatem que tal retórica é generalista e demoniza uma classe inteira de pessoas. Agora, 4 estudos acadêmicos revelaram que a imigração clandestina não aumenta a ocorrência de crimes violentos ou problemas com álcool e drogas. Nos estudos, motivados pela retórica de Trump, cientistas sociais se mobilizaram para responder a pergunta: Os imigrantes indocumentados tendem a burlar mais as leis?

Michael Light, criminologista na Universidade de Wisconsin, Madison, analisou se a onda migratória clandestina nas últimas 3 décadas provocou o aumento nos casos de crimes violentos: Homicídio, estupro, roubo e agressão com agravantes.

“O aumento da imigração indocumentada desde 1990 não aumentou a incidência de crimes violentos ao longo desse mesmo período”, disse Light.

As descobertas dos estudos estão publicadas no Journal Criminology. Numa pesquisa separada, esses mesmos pesquisadores analisaram a incidência de crimes não violentos. Eles descobriram que o fluxo intenso de imigrantes indocumentados, similarmente, não aumentaram a incidência das prisões por drogas ou álcool ou o número de mortes por overdoses ou DUI (dirigir intoxicado).

“Nós não encontramos evidências de que a imigração indocumentada aumenta a prevalência de qualquer desses incidentes”, disse Michael.

Um 3º estudo, realizado pelo Cato Institute, analisou recentemente a criminalidade entre os imigrantes indocumentados somente no Texas. Os registros estaduais indicam o status migratório dos detidos, criando assim uma “mina de ouro” para os criminologistas. A Cato descobriu que em 2015, os índices de condenações e prisão dos indocumentados no Texas eram mais baixos que os americanos nativos no que diz respeito a homicídios, abuso sexual e estelionato.

Finalmente, uma pesquisa publicada no UK Journal Migration Letters revelou que os jovens indocumentados se envolvem em menos crimes do que os imigrantes legais ou americanos natos. Os resultados não supreenderam Art Acevedo, chefe de polícia em Houston (TX), que a abriga a maior população indocumentada do país. Ele tem criticado publicamente a política migratória atual.

“Não existe uma onda de crimes cometidos pela comunidade imigrante”, disse Acevedo. “Na realidade, muitos dos crimes violentos que nós lidamos são cometidos por pessoas que nasceram e são criadas bem aqui nos Estados Unidos”.

Há várias décadas, a Ciência Social focalizou na amplitude dos crimes cometidos pelos imigrantes legais. Tais estudos são importantes, pois estão entre os primeiros a explorar a ligação entre a criminalidade e a imigração clandestina.

“Tendo trabalhado nessa comunidade toda a minha carreira profissional, ou seja, cerca de 32 anos, eu sei que a maioria vasta dela que eu encontrei é trabalhadora. Eles estão aqui para trabalhar e viver honestamente”, acrescentou Acevedo.

Uma pesquisa recente revelou que 7 entre 10 eleitores republicanos no Texas apoia a ideia de que todos os imigrantes devam ser deportados imediatamente, não importando se eles cometeram crimes ou não.