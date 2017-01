Estuprador deportado é preso ao tentar entrar novamente nos EUA

Yony Alexander Garcia Chavez foi preso em 2008 por abusar sexualmente de uma menor de idade na região de Houston (TX)

Agentes na fronteira prenderam o hondurenho Yony Alexander Garcia Chavez, de 37 anos, que havia sido deportado anteriormente e tentava entrar novamente nos EUA. Ele foi detido nas proximidades de Spofford (TX) por patrulheiros da Brackettville Station, no Setor Del Rio, informou a Patrulha da Fronteira (CBP).

Após descobrirem que Chavez havia cruzado clandestinamente a fronteira, os agentes o levaram a Brackettville Station, onde ele foi submetido a um exame biométrico. Os arquivos revelaram que Yony havia sido preso em 2008 sob a acusação de ter abusado sexualmente de uma menor de idade na região de Houston (TX). Ele foi condenado em janeiro de 2009 e sentenciado a 8 anos de prisão numa penitenciária estadual.

Arquivos do Departamento de Segurança Pública do Texas revelaram um indivíduo cujos dados coincidiam com os de Chavez no Registro de Predadores Sexuais por ter abusado de uma menina de 13 anos de idade. Ele foi deportado pelo Departamento de Imigração (ICE), depois de ter conseguido a liberdade condicional.

Depois de ter sido deportado por abusar sexualmente de uma menor de idade, Chavez agora enfrenta as acusações de tentar reentrar clandestinamente nos EUA e pela condenação de estupro. Caso seja considerado culpado, ele pode ser condenado a até 20 anos de detenção numa penitenciária federal, informou a CBP.

“Um criminoso perigoso e predador sexual registrado foi parado antes de provocar mais danos aos cidadãos dessa grande nação”, disse o agente Matthew J. Hudack, do Setor de Del Rio. “Essa prisão enfatiza a dedicação dos nossos agentes da Patrulha da Fronteira no Setor da Fronteira de Del Rio para com a nossa comunidade”.