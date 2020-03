EUA atualiza “tempo de presença nos EUA” na aplicação para cidadania

Um imigrante que quebrou a continuidade da residência permanente deverá compensar o tempo mínimo exigido para a naturalização

Umas das exigências essenciais para obter a cidadania dos EUA no processo de naturalização é que os imigrantes demonstrem residência contínua e presença física no país por um determinado período de tempo antes de enviar a aplicação. A lei de imigração estipula que os imigrantes devem ter mantido ininterruptamente durante pelo menos 5 anos residência legal permanente (green card), antes de aplicar para a cidadania.

Na quarta-feira (26), o Departamento de Cidadania & Serviços Migratórios (USCIS) citou a nova exigência emitindo um alerta no Manual de Política do órgão no que diz respeito à quebras na continuidade do período de residência relacionado à elegibilidade para a naturalização. Conforme o USCIS, os imigrantes que querem ser cidadãos estadunidenses, quando aplicarem para a naturalização, devem demonstrar que:

. Têm residido continuamente nos EUA durante os últimos 5 anos;

. Têm residido continuamente nos EUA durante os últimos 3 anos, caso sejam casados com cidadãos dos EUA.

A nova atualização decide quando um candidato que quebrou a continuidade da residência legal permanente poderá aplicar novamente para a cidadania. A diretriz, conforme o USCIS, define agora duas exigências para a naturalização:

. Um imigrante que esteve fora dos EUA por mais de 6 meses, mas menos de 1 ano deve compensar a quebra de continuidade da residência legal permanente.

. Um imigrante que quebrou a continuidade da residência legal permanente deverá estabelecer um período novo de residência; compensando o tempo mínimo exigido para a naturalização.

“Os agentes do USCIS sempre determinaram individualmente se um candidato à naturalização havia interrompido sua residência contínua quando avaliavam as aplicações”, informou o órgão. “Os candidatos que enviem as aplicações sob a nova diretriz não estarão elegíveis até que atinjam o período de residência contínua como residente legal permanente”.

. Outras exigências para a naturalização:

. Ter pelo menos 18 anos de idade na época da aplicação;

. Demonstrar bom caráter moral. Isso significa não ter antecedentes criminais nos últimos 5 anos e não prover informação falsa como parte de qualquer formulário ou procedimento migratório. Uma pessoa condenada por ter cometido crimes graves não qualifica para a naturalização;

. Ser capaz de ler, escrever e falar inglês básico; além de demonstrar conhecimento da história e governo dos EUA;

. Estar disposto a apoiar e defender a Constituição e os EUA.

Os residentes legais permanentes que aplicarem para a cidadania depois de dezembro de 2020 enfrentarão um teste mais desafiador, no qual os imigrantes deverão provar que podem ler, escrever e falar inglês básico, possuir conhecimento essencial da história e governo dos EUA, em decorrência da revisão do exame atual ordenada pelas autoridades migratórias.

O memorando intitulado “Revisão dos Testes Cívicos de Naturalização” anunciou que haverá mudanças nas perguntas dos testes sobre o governo e a história dos EUA, assim como no teste oral de conhecimento da língua inglesa. O USCIS também expandiu a lista de atos que refletiriam na ausência de bom caráter moral. A nova diretriz detalha 15 exemplo de “atos ilegais” que afetam de forma negativa o caráter moral.