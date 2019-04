EUA avalia novas punições para quem ultrapassar permanência

A administração avalia a introdução de novas restrições de viagem aos estrangeiros que ultrapassarem o prazo de permanência dos vistos

Autoridades do alto escalão no governo dos EUA vêm discutindo maneiras de aumentar a pressão sobre países com um alto número de cidadãos que ultrapassam os prazos de permanência dos vistos. A ação faz parte do crescente foco do presidente Donald Trump na imigração para sua campanha de reeleição em 2020. As informações são do jornal Bluefield Daily Telegraph.

A administração avalia a introdução de novas restrições de viagem aos cidadãos desses países, segundo dois indivíduos familiarizados com os planos que citaram o assunto sob a condição de anonimato, pois não estavam autorizados a divulgar conversas privadas.

A ideia foi publicada pela primeira vez pelo The Wall Street Journal. Trata-se apenas de uma das muitas em discussão por uma administração que, aparentemente, está cada vez mais desesperada em satisfazer um presidente que está incomodado com o fluxo de migrantes na fronteira. Além disso, Trump tenta cumprir as promessas de campanha feitas em 2016, ao mesmo tempo em que busca energizar sua base eleitoral para 2020.

As ideias têm variado ao extremo, incluindo a ameaça de Trump de fechar a fronteira com o México, separar novamente as crianças dos pais, até ajustes no sistema de imigração. De acordo com o Centro de Estudos Migratórios, a ultrapassagem do prazo de permanência supera muito as entradas clandestinas pela fronteira com o México.

Também estão em andamento planos para que os agentes de Patrulha da Fronteira (CBP) realizem entrevistas iniciais para determinar se os migrantes que buscam asilo têm “medo crível” de retornar às suas terras natais. Os patrulheiros são os primeiros oficiais que entram em contato com os migrantes. Além disso, as autoridades avaliam a mudança dos critérios nos pedidos de asilo e no sistema judicial para que as últimas pessoas sejam as primeiras a ter seus casos julgados. Algumas das ideias foram propostas, rejeitadas e depois apresentadas novamente.

O governo também tem avaliado as remessas de dinheiro enviadas pelos imigrantes aos seus países de origem. O assessor da Casa Branca, Stephen Miller, em particular, vem pressionando os funcionários do D3epartamento de Segurança Interna (DHS) para que avancem com planos de punir os imigrantes legais nos EUA por usarem benefícios públicos, como o vale alimentação. O porta-voz da Casa Branca, Hogan Gidley, disse que ambos são tópicos de foco para a Casa Branca.

“É uma prioridade para a administração, como há dois anos, reduzir os índices de pessoas que ultrapassaram o período de permanência dos vistos e o programa de isenção de vistos (Waiver). Além disso, é bem sabido que o governo está trabalhando para garantir o cumprimento fiel das leis de imigração para proteger os contribuintes americanos”, disse Hogan.

Na segunda-feira (15), Trump sugeriu enviar os migrantes detidos para as chamadas cidades-santuário em um aparente esforço para se vingar dos inimigos democratas, apesar de ainda não estar claro se tal plano é viável.

“Aqueles imigrantes ilegais que não podem mais ser legalmente detidos (o Congresso deve consertar as leis e lacunas) sob a custódia do Departamento de Segurança Interna serão enviados às cidades e estados santuário!” postou Trump no Twitter, poucos dias depois que os assessores dele insistiram que o plano havia sido arquivado.