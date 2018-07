EUA disponibiliza US$ 10 milhões para ajudar residentes legais a se tornarem cidadãos

O subsídio representa uma quantia significativa para as organizações pró-imigrantes

Apesar de tudo, há alguma esperança para os imigrantes nos Estados Unidos. O Departamento de Serviços de Cidadania & Imigração (USCIS) anunciou nesta semana que usarão os fundos coletados através de taxas pagas ao órgão para subsidiar programas de preparação para a cidadania em todo o país. O subsídio de até US$ 10 milhões representa uma quantia significativa para as organizações pró-imigrantes, que geralmente têm recursos limitados para ajudar os estrangeiros de baixa renda a se tornarem cidadãos dos EUA.

“Essas oportunidades de subsídios são para as organizações que preparam residentes permanentes legais para a naturalização e promovem a assimilação cívica por meio do aumento do conhecimento de inglês, EUA. história e civismo”, diz o anúncio do USCIS.

O objetivo do programa é promover a disponibilidade de serviços de preparação de cidadania de alta qualidade, disse a agência. Um imigrante é elegível para cidadania através de naturalização se ele ou ela tiver sido residente permanente por pelo menos cinco anos e cumprir todos os outros requisitos de elegibilidade.

As novas concessões do USCIS se dividem em duas categorias:

▪ Serviços de Aplicação de Instrução e Naturalização da Cidadania: Nesta categoria, os fundos serão distribuídos a 36 organizações que auxiliam residentes legais permanentes com educação e serviços de cidadania para sua solicitação de naturalização. A educação inclui o idioma inglês, EUA. partes históricas e cívicas do teste de naturalização.

▪ Programa de Assimilação de Refugiados e Asilados: Esta categoria apoiará os residentes que entraram no país sob os EUA. Programa de Admissão de Refugiados ou receberam asilo. Eles devem ensinar habilidades e conhecimentos necessários para adquirir cidadania e promover um sentimento de pertencer aos Estados Unidos.

Os prazos para a solicitação da bolsa são 8 e 15 de agosto, respectivamente.

Os funcionários do USCIS decidirão quais grupos receberão os subsídios com base em vários fatores, “incluindo o desempenho anterior do beneficiário e se um candidato e quaisquer sub-premiados estiverem matriculados no E-Verify”, acrescentou a agência.

Organizações interessadas em se candidatar a uma parte dos US$ 10 milhões podem fazê-lo em grants.gov.

Mais informações estão disponíveis no site do programa. O USCIS anunciará os selecionados para o financiamento em setembro.