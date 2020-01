EUA forçam brasileiros que buscam asilo a esperar no México

Na quarta-feira (29), o DHS informou que as autoridades dos EUA começaram a enviar imigrantes brasileiros de volta ao país vizinho

Os imigrantes brasileiros que buscam asilo nos EUA, através da fronteira sul do país, agora precisam esperar no lado mexicano, enquanto aguardam a resolução de seus casos. Eles estarão com dezenas de milhares de outros estrangeiros que foram afetados pela nova política de administração Trump, aprovada há 1 ano.

Na quarta-feira (29), o Departamento de Segurança Interna (DHS) informou que começou a enviar brasileiros de volta ao México em meio a onda de conterrâneos que buscam refúgio nos Estados Unidos.

O DHS informou em comunicado que o número de migrantes brasileiros que chegaram à fronteira entre os EUA e México triplicou no ano passado. Os brasileiros se juntarão aos aproximadamente 55 mil imigrantes que aguardam no lado mexicano as decisões sobre seus pedidos de asilo, algo que pode levar vários meses ou até anos.

Anteriormente, os imigrantes que se apresentavam nos postos da fronteira sul ou eram detidos quando tentavam entrar clandestinamente nos EUA eram aceitos no país, se cumprissem os requisitos básicos de asilo. Eles, frequentemente, ficavam em liberdade condicional nos EUA enquanto aguardavam a determinação final de seus casos por um juiz de imigração. Entretanto, a administração do Presidente Donald Trump começou a forçá-los a permanecer no México como parte de um esforço mais amplo para reduzir o que o DHS chama de “imigração irregular” para os Estados Unidos.

Os advogados defensores dos imigrantes processaram judicialmente o Governo Federal na tentativa de interromper a política atual, conhecida informalmente como “permanecer no México”. Eles argumentam que a nova diretriz priva as pessoas do direito, sob a lei internacional, de pedir asilo e torna mais difícil defender seus casos em tribunais de imigração que já apresentam atraso no processamento desses casos.

Os EUA começaram a devolver imigrantes oriundos da América Central para o México desde 2019. Em dezembro, o chefe interino do Departamento de Alfândega & Patrulha da Fronteira (BPA), Mark Morgan, prometeu tentar impedir o asilo para migrantes fora da região imediata, destacando imigrantes naturais do Haiti, Brasil e países africanos.