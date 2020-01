EUA investiga 110 casos suspeitos de coronavírus

O vírus matou pelo menos 81 pessoas na China e adoeceu mais de 2.700

As autoridades de saúde que monitoram o coronavírus nos EUA disseram que atualmente existem 110 “pessoas sob investigação” em 26 estados, observando que o número “só aumentará” à medida que o surto na China continuar. Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) disseram em uma atualização na segunda-feira (27) que 5 dos casos nos EUA testaram positivo para o novo coronavírus, ou 2019-nCoV, e 32 deles até agora produziram resultados negativos.

Nesse momento, o CDC relatou que o vírus parece ter sofrido mutação, mas descreveu o surto como uma “situação que muda rapidamente”. O vírus matou pelo menos 81 pessoas na China e adoeceu mais de 2.700. O CDC informou que 16 outros locais no exterior relataram um caso do vírus. Todos os 5 casos confirmados nos EUA envolvem pessoas que viajaram para a cidade de Wuhan, China, recentemente, onde autoridades rastrearam o surto até um mercado de animais e frutos do mar vivos.

Desde que os primeiros casos foram relatados no início de dezembro, o vírus foi transmissível entre humanos. Além de produtos tradicionais, o mercado também vendia animais exóticos, incluindo filhotes de lobo, raposas, ratos, salamandras gigantes, cobras e até pavões, que em alguns locais são considerados especiarias culinárias ou ingredientes na medicina tradicional. Especialistas alertam para o risco de vírus nestes animais selvagens “migrarem” (Zoonismo) para os seres humanos, provocando doenças fatais, como foi o caso do vírus SARS, em 2002/2003.

A agência de saúde informou que no domingo (26) atualizou suas recomendações de viagem para quem viaja pela China e incentivou os viajantes a tomar precauções aprimoradas, que incluem “evitar o contato com pessoas doentes” e discutir planos de viagem com um profissional de saúde, especialmente para aqueles que são mais velhos ou têm problemas de saúde. Além disso, disse que aqueles que retornam de viagens na China com sintomas e aqueles que tiveram contato com pacientes com coronavírus podem ser solicitados a tomar medidas adicionais.

“Entendemos que muitas pessoas nos Estados Unidos estão preocupadas com o vírus e como ele afetará os americanos”, disse Nancy Messionier, diretora do Centro Nacional de Imunização e Doenças Respiratórias, no telebriefing. “O risco depende da exposição. No momento, temos um punhado de pacientes com esse novo vírus aqui nos Estados Unidos. No entanto, no momento, nos EUA, esse vírus não está se espalhando pela comunidade. Por esse motivo, continuamos a acreditar que o risco imediato à saúde do novo vírus para o público americano em geral é baixo neste momento”.

Também na segunda-feira (27), autoridades de saúde da Virgínia disseram que dois dos três casos suspeitos de coronavírus testados haviam retornado negativos. Não ficou claro se esses dois foram incluídos nos 32 testes negativos relatados pelo CDC.