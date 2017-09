EUA não emite vistos a 4 países que não aceitam deportados

As novas proibições entraram em vigor na última quarta-feira (13)

Desde quarta-feira (13), os EUA pararam de emitir vistos a Eritréia, Camboja, Serra Leoa e Guiné, pois esses país não aceitam receber de volta seus cidadãos deportados, informou o Departamento de Estado. Segundo lei federal, o Secretário de Estado Rex Tillerson pode suspender todos ou vistos específicos para tais nações.

Tradicionalmente, o Departamento de Estado reluta em impor sanções de vistos, pois os países afetados podem retaliar com sanções recíprocas. A medida havia sido implantada somente duas vezes antes, contra a Guiana e Gâmbia.

A Embaixada dos EUA na Eritréia informou que parará de emitir vistos de negócios e turistas para os cidadãos do país africano, com “raras exceções”. O país é a maior fonte de imigrantes que fogem do sistema de alistamento militar forçada e que repetidamente tem sido criticado pelas Nações Unidas (ONU) e grupos de ativistas.

Já na Guiné, as restrições nos vistos de negócio, turismo e estudo atingem somente funcionários governamentais e seus parentes imediatos. No Camboja, as restrições aos vistos de turista e negócios atingirão especificamente os funcionários consulares e ministros, além de seus familiares. Em Serra Leoa, as restrições nos vistos de turismo e negócios atingirão ministros, funcionários consulares e seus parentes imediatos. Os cidadãos do país eram considerados exceção para a deportação devido à epidemia de Ebola e a situação caótica gerada pela doença. Esse status de proteção temporária expirou em maio desse ano.

A porta-voz do Departamento de Estado, Heather Nauert, confirmou as restrições impostas aos 4 países e que teve início na quarta-feira (13). Na terça-feira (12), Tillerson enviou um comunicado a todas as embaixadas determinando as mudanças.