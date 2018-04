EUA promete parar caravana de indocumentados na fronteira

Kirstjen Nielsen disse estar monitorando os movimentos da caravana de imigrantes rumo à fronteira dos EUA

Na quarta-feira (25), a secretária do Departamento de Segurança Nacional (DHS), Kirstjen Nielsen, alertou que o governo federal está preparado para processar judicialmente os imigrantes centro-americanos na caravana que planeja cruzar a fronteira dos EUA, no final de semana. Nielsen disse através de um comunicado que o DHS está monitorando os movimentos da caravana e “está fazendo tudo em sua autoridade para garantir a segurança em nossas fronteiras e o cumprimento da lei”.

“Deixe-me ser clara: Nós cumpriremos as leis migratórias como determinado pelo Congresso”, disse ela. “Se você entrar ilegalmente em nosso país, você burlou a lei e será julgado. Caso você faça alguma alegação falsa, você burlou a lei e será julgado. Se você ajudar ou instruir um indivíduo a fazer alguma alegação falsa, você burlou a lei e será julgado”.

Nielsen encorajou os imigrantes a não caminharem rumo aos EUA; frisando que eles deveriam buscar proteção no primeiro país que eles entraram assim que deixaram seus países de origem, incluindo o México. Os comentários da Secretária foram feitos ao mesmo tempo em que a caravana se aproxima da fronteira com os EUA e México.

O primeiro grupo de solicitantes de asilo devem chegar à divisa entre os dois países, nas proximidades de San Diego (CA), no domingo (22). Esse grupo é formado na maioria por mulheres e crianças.

Nas últimas semanas, o Presidente Trump criticou a caravana através do Twitter. Na segunda-feira (23), ele postou que havia instruído o DHS para repelir os imigrantes que tentarem cruzar a fronteira. “Apesar das leis inspiradas por democratas nas cidades-santuário e as fronteiras estarem tão más e unilaterais, eu instruí a Secretária do Departamento de Segurança Nacional para não deixar essa caravana grande pessoas entrarem em nosso país. Isso é uma desgraça”, postou na rede social. “Nós somos o único país no mundo que é tão inocente!”