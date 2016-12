EUA retalia e expulsa dezenas de diplomatas russos

A decisão foi em resposta à campanha de perseguição promovida pela Rússia contra diplomatas americanos em Moscou

Na quinta-feira (29), os Estados Unidos expulsaram 35 diplomatas e fecharam 2 consulados russos, em Nova York e Maryland. A decisão foi em resposta à campanha de perseguição promovida pela Rússia contra diplomatas americanos em Moscou.

Uma autoridade oficial divulgou anonimamente à agência de notícias Reuters que os diplomatas russos foram informados para deixar o país em 72 horas.

O acesso às duas instalações consulares será negado à todas as autoridades russas após o meio-dia de sexta-feira (30), segundo a autoridade.

“Essas ações foram tomadas em resposta à perseguição russa aos diplomatas americanos e as ações dos diplomatas que tivemos acesso e que não são consistentes com as práticas diplomáticas”, disse a autoridade à agência de notícias.