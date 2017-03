EUA suspende processamento de vistos H-1B

A suspensão entrará em vigor a partir de 3 de abril e poderá durar até 6 meses, segundo o USCIS

Os Estados Unidos suspenderam temporariamente o processamento acelerado do visto H-1B, eliminando a opção de encurtar o tempo de espera no programa que ajuda estrangeiros altamente qualificados a trabalharem em empresas americanas. No sistema atual, as companhias que apresentam as aplicações para o visto H-1B podem pagar uma tarifa extra para acelerar o processo, conhecido como “Processamento Premium”.

O Processamento Premium custa adicionalmente US$ 1.225 e permite uma resposta do Departamento de Cidadania & Serviços Migratórios (USCIS) em até 15 dias ou o dinheiro é devolvido. O tempo de processamento padrão das aplicações do H-1B, aquelas que não são Premium, demora entre 3 a 6 meses. A suspensão entrará em vigor a partir de 3 de abril e poderá durar até 6 meses, segundo o USCIS.

O programa de vistos H-1B é a forma principal de profissionais estrangeiros altamente qualificados trabalharem em companhias nos EUA. Vários ramos profissionais, incluindo tecnologia, engenharia, jornalismo, medicina e universidades, competem pelos 85 mil vistos anuais. Os vistos são concedidos como numa loteria e o número de aplicações aumentam a cada ano. Em 2016, a demanda foi 3 vezes maior que a cota. Empresas de recursos humanos lotam o sistema com candidatos, obtendo vistos para os profissionais estrangeiros e então os indicando às empresas de tecnologia. Essas companhias cobram uma parte considerável do salário. Apesar de o programa ser usado para preencher a falta no mercado de mão-de-obra, Trump tem denunciado o abuso do programa.

Um projeto de lei bipartidário apresentado nessa semana ao Congresso pede a reforma do sistema. A proposta eliminaria o sistema de loteria a favor de um “sistema de preferência” criado pelo USCIS para dar prioridade aos estudantes estrangeiros educados nos EUA. Ao fazer isso, ele visa afastar as firmas de recursos humanos estrangeiras, que são acusadas de explorar o sistema.

A mudança também exigiria que as empresas americanas atuem de “boa fé” ao recrutar trabalhadores ao invés de estrangeiros, assim como concede aos departamentos de Segurança Nacional e Trabalho mais autoridade para investigar fraude e abuso.