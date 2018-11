Ações de maconha disparam após saída de Sessions

O Procurador Geral de Justiça era o maior oponente da legalização da droga na administração Trump

As ações da maconha nas bolsas de valores dispararam depois da notícia que o Procurador Geral de Justiça Jeff Sessions havia sido demitido na quarta-feira (7). As ações da empresa canadense que cultiva a droga, a Tilray, pulou 34% e atingiu US$ 139.60. Já nos EUA, as ações subiram 9%, após a divulgação da notícia que o maior oponente da legalização da maconha na administração Trump não ocupava mais o cargo.

Em janeiro desse ano, Sessions cancelou a diretriz que permitia os estados determinarem a legalização da maconha sem a interferência do Governo Federal. As ações da maconha também aumentaram o valor em Michigan, o qual se tornou o 10º estado a legalizar o consumo recreativo da droga durante um referendo no dia das eleições intermediárias.