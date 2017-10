Bilionário lança campanha de US$ 10 milhões para impeachment de Trump

Steyer lançou uma campanha nacional encorajando a retirada do Presidente do cargo

Um doador bilionário democrata que quer o impeachment do Presidente dos EUA foi criticado por ele através do Twitter, na manhã de sexta-feira (27). Trump atacou o bilionário Tom Steyer, chamando o acionista de “doido” e “totalmente descontrolado”, depois de ter sido vinculado um anúncio pedindo a retirada de presidente atual do cargo.

“O doido e totalmente descontrolado Tom Steyer, que tem lutado contra mim e minha agenda Faça a América Grande Novamente desde o início, nunca vence eleições”, postou Trump no Twitter.

Semana passada, Steyer lançou uma campanha nacional de US$ 10 milhões encorajando os eleitores americanos a pressionar os membros do Congresso a votar a favor do impeachment. O anúncio de 60 segundos entrou no ar na sexta-feira (27), no programa Fox & Friends.

No anúncio aparece Steyer chamando Trump de “um perigo óbio e atual que é mentalmente instável e portador de armas nucleares”.

Além disso, o bilionário acusa o Presidente de levar os EUA “à beira de uma guerra nuclear” e obstruir a justiça ao demitir o antigo diretor do FBI, James Comey.

Steyer, de 60 anos, é o fundador da NextGen America, uma organização política que apoia posturas liberais relacionadas ao aquecimento global, imigração e sistema de saúde. Ele pensou em concorrer ao governo da Califórnia.

Apesar dos esforços do bilionário, a probabilidade de Trump receber o impeachment é bastante pequena.

Nós últimos meses, dois legisladores democratas no Congresso levaram o assunto à tona. Os deputados Al Green (D-TX) e Brad Sherman (D-CA) apresentaram artigos do impeachment na Câmara dos Deputados. Entretanto, com os republicanos liderando o Senado e a Câmara, os artigos tendem a não ir a lugar nenhum.

Trump, entretanto, continuou postando no Twitter na manhã de sexta-feira (27), aplaudindo o programa Fox & Friends, “Realmente, excelente trabalho e show!”

O porta-voz de Steyer detalhou que a exibição do anúncio em todos os 50 estados “custou bem acima de US$ 10 milhões”. Quando perguntado se o patrão dele tentava chamar a atenção de Trump, ele respondeu que exibir o anúncio no canal de TV que o Presidente assiste simplesmente visa alcançar americanos de “opiniões políticas diferentes”, de forma a energizar a campanha a favor da saída de Trump.

“Eu pretendo simplesmente fazer todo o possível para tentar nos pôr de volta no caminho do crescimento que é bom e justo para a América”, disse Steyer. “Eu não descarto a possibilidade de concorrer a um cargo político. Eu estou tentando descobrir o que terá maior impacto”.