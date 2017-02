Brasileiro cadastrará caminhoneiros para trabalhar na Amazon.com

O gaúcho Luiz Pinheiro auxiliará os interessados a preencherem as fichas de inscrição, assim como explicará os planos de financiamento de caminhões

Na quinta (2), e sexta-feira (3), das 9:00 am às 3:00 pm, a concessionária Arrow Truck Sales estará cadastrando na cidade de Auburn (MA) companhias para trabalhar no serviço de entregas de mercadorias da Amazon.com. Os cadastramentos ocorrerão no salão de eventos do hotel Hampton Inn, na 736 Southbridge St., em Auburn (MA).

Os participantes serão atendidos por Luiz (Brazuka) Pinheiro, vendedor da Arrow Truck Sales, e Scott Sikora, representante executivo da Amazon.com. Há mais de 14 anos, Luiz atende as comunidades de línguas portuguesa e espanhola em Elizabeth e regiões vizinhas, incluindo Newark, e desta vez ele realiza o evento em Massachusetts.

“Não perca essa oportunidade de conhecer a Amazon e saber sobre as novas oportunidades que eles têm a oferecer. Você poderá verificar o nosso estoque de excelentes caminhões usados e conhecer os nossos programas de financiamento, garantias ampliadas e uma variedade de seguros”, convidou Pinheiro.

Luiz detalhou que para participar do Amazon Transport Services é necessário que o interessado tenha pelo menos 3 caminhões e uma firma aberta, permitindo a sociedade entre amigos. Ele frisou o imenso volume de mercadorias transportado pela Amazon.com, os excelentes salários e turnos 24 horas por dia, como grandes atrativos.

“Eu acredito que isso seja uma grande oportunidade para a comunidade, especialmente, os operadores autônomos”, acrescentou. “Essa é uma excelente oportunidade de se tornar um ‘owner operator’ para a Amazon”.

Luiz recomendou que os interessados efetuem a reserva através do tel.: (732) 239-8579. Na concessionária Arrow Truck Sales, ele atende através do tel.: (908) 355-2600, ramal 233.

. Entenda a forma de entrega:

Atualmente, não existe quase nenhuma dificuldade em realizar compras virtuais (online) e para pagar, mas será que o processo de enviar um produto é tão simples quanto o de comprar? A ABC News foi até um depósito da Amazon.com, a maior loja virtual do mundo, para descobrir um pouco mais sobre isso. São mais de 110 mil metros quadrados de prateleiras com livros, eletrônicos e muitos outros produtos que estão à venda no site. Mas como os funcionários que trabalham nos estoques conseguem chegar tão rápido aos produtos que precisam enviar? O segredo está no sistema de armazenamento, que é conhecido como “armazenamento caótico”.

Em vez de deixar todos os itens separados de maneira uniforme, todos os novos produtos são armazenados em qualquer lugar em que haja espaço livre. Mas como todos eles são catalogados digitalmente, os computadores sabem exatamente onde está cada material que será enviado para os consumidores. Esses materiais selecionados são levados de caminhão entre os depósitos localizados em áreas estratégicas. Por isso, essa é a necessidade da empresa de ter à sua disposição um considerável número de caminhões que transporte as mercadorias de um galpão de distribuição para outro.