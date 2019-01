Brasileiro procurado por familiares está preso por tentativa de homicídio

Raulison da Silva de Souza é acusado de apunhalar várias vezes com uma chave de fenda um homem numa cadeiras de rodas, em Somerville (MA)

Há aproximadamente 2 anos, parentes de Raulison da Silva de Souza, de 40 anos, buscavam o paradeiro dele. Recentemente, foi descoberto que ele está preso em Massachusetts, em decorrência da acusação de tentativa de assassinato.

Segundo o Departamento de Polícia de Somerville, na noite de 16 de agosto de 2017, o detetive Robert M. Pasqualino, o Sargento Clarke Fusco e o policial Van Nostrand foram enviados à bodega Sullivan Square Liquors, na 30 Broadway, em Somerville (MA). No local, eles encontraram um homem sentado num banco e que apresentava vários ferimentos. A vítima disse aos policiais que não sabia quem o tinha atacado e, quando perguntado por que alguém o apunhalaria sem motivos, respondeu: ‘ele é retardado’. Ele se referia a Raulison da Silva de Souza, o indivíduo acusado de tentativa de homicídio.

A vítima, cujo nome não foi divulgado, relatou que havia saído do trem em Sullivan Square para chegar em Somerville e comprar algo para comer. Quando ele se aproximava da lanchonete Taco Loco em sua cadeira de roda, ele foi apunhalado a 1ª vez por Raulison, posteriormente dando mais 2 golpes com um objeto desconhecido. A vítima correu até a porta da 30 Broadway, onde foi golpeada mais 7 vezes pelo brasileiro. Uma vez no interior do estabelecimento, ela pediu ao atendente para acionar a linha de emergência (911). Ela foi transportada ao Somerville Hospital para tratamento dos ferimentos.

Imagens gravadas por câmeras de segurança registraram Raulison golpeando diversas vezes a vítima na loja da bodega. Fusco e Pasqualino procuraram imagens em outras câmeras de segurança. Quando eles regressavam do Mt. Vernon Restaurant, uma mensagem no rádio relatava uma cadeira de rodas em chamas atrás do prédio na 30 Broadway. A cadeira estava sob os cuidados da vítima, pois havia sido emprestada pelo Mass General Hospital. O Corpo de Bombeiro de Somerville foi acionado para apagar as chamas. Enquanto isso, os detetives foram à lanchonete Taco Loco em busca da imagem que pudesse revelar quem teria ateado fogo na cadeira de rodas. Quando eles saíam da Taco Loco, viram o brasileiro atravessando a Broadway e vindo na direção deles. Quando percebeu que tratavam-se de policiais, Raulison teria dito que apunhalou a vítima e pôs fogo na cadeira de rodas.

O suspeito foi algemado e teve seus direitos lidos. Quando perguntado se entendia os direitos dele, respondeu “sim”. Raulison foi perguntado por que ele esfaqueou a vítima e ateou fogo na cadeira de rodas? “Eu quero o quero morto, ele é um idiota”. Quando perguntado que documento utilizou no ataque, ele respondeu uma chave de fenda. A ferramenta não foi encontrada e o brasileiro alegou não se recordar onde a jogou fora. Para atear fogo na cadeira de rodas, ele utilizou um isqueiro que os policiais encontraram no bolso dele.

Souza foi autuado no Departamento de Polícia de Somerville. Conforme Pasqualino, o brasileiro teria admitido repetidamente ter cometido os crimes e, no caminho de volta a cela, continuou dizendo que a prisão era um lugar bom para ele. O isqueiro e fotografias dos ferimentos da vítima e da cadeira de rodas queimada serão utilizados como evidência no caso.