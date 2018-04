Caminhão levando 19 indocumentados capota na Califórnia

O motorista perdeu o controle do veículo e a carroceria portando os imigrantes se desprendeu e derrapou na rodovia

No sábado (7), um caminhão que transportava clandestinamente 19 imigrantes indocumentados no interior de uma carroceria para cavalos capotou nas imediações de San Diego (CA). O veículo trafegava ao longo de uma rodovia interestadual, aproximadamente a 15 milhas (24 Km) de distância da fronteira com o México quando ocorreu o acidente.

Depois que o motorista perdeu o controle do caminhão, a carroceria se separou do veículo e caiu de lado. Algumas das pessoas que estavam escondidas no interior do caminhão Ford F-250 se feriram, enquanto outras fugiram porque estavam clandestinamente nos EUA. Elas se esconderam nas imediações do acidente atrás de árvores e rochedos. A carroceria estava vazia quando os agentes de polícia e equipes de socorro chegaram ao local.

“A dificuldade é que você tem indivíduos que se envolveram num acidente, uma capotagem, e quando elas fogem do local, é porque não querem ser encontradas”, disse Kurt Zingheim, chefe do Batalhão do Corpo de Bombeiros da Califórnia.

Um helicóptero do xerife resgatou um homem num canyon próximo ao local do acidente, enquanto 4 homens e 2 mulheres, incluindo 1 pessoa com um corte na cabeça, foram levadas ao hospital local para atendimento. Já os outros imigrantes foram detidos por agentes da Patrulha da Fronteira (BP).

“Quando você tem pacientes que se escondem num terreno acidentado, demora um certo tempo para uma busca organizada localizá-los”, acrescentou Zingheim.

O Departamento de Defesa Nacional (DHS) calcula que o número de pessoas que tentam entrar clandestinamente nos EUA é o mais baixo desde 1971. Entretanto, o Departamento de Imigração (ICE) percebeu o aumento do índice durante a administração Trump, que prometeu combater o tráfico humano. Em março, os EUA interceptaram 50.308 indocumentados na fronteira. Este foi o número mais alto desde que Trump assumiu a Casa Branca e mais que o dobro em contraste com o mesmo período em 2017, pouco depois que o Presidente Barack Obama saiu do cargo.