Consulado de Miami informa brasileiros beneficiados pelo DACA

As autoridades consulares informaram mais detalhes sobre as mudanças que também afetarão os brasileiros beneficiados pelo programa

Em decorrência do decreto de lei assinado pelo Presidente Donald Trump, o qual cancela o Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA), o Consulado Geral do Brasil em Miami informou em seu website mais detalhes sobre as mudanças que também afetarão os brasileiros beneficiados pelo programa. No último dia 5 de setembro, o governo norte-americano suspendeu o programa DACA, que protege da deportação cerca de 800 mil jovens imigrantes indocumentados. O Departamento de Segurança Nacional (DHS) apresentou as regras de transição que passaram a vigorar para os beneficiários do Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA). De acordo com o anúncio oficial, o programa terá um término gradual para que o Congresso tenha tempo suficiente para encontrar solução legislativa para os ‘Dreamers’, ou seja, jovens indocumentados que imigraram aos EUA ainda na infância.

As regras de transição que passaram a vigorar após a suspensão do DACA são:

(i) Pedidos de novas inscrições no programa serão avaliados (‘adjudicated’) desde que tenham sido apresentados até o último dia 5 de setembro. Solicitações de novas inscrições entregues após esta data serão rejeitadas.

(ii) Solicitações de renovação de inscrição também serão consideradas, desde que tenham sido apresentadas até o último dia 5 de setembro.

(iii) Beneficiários com inscrição válida até 5 de março de 2018 também poderão ter sua inscrição renovada, desde que apresentem o pedido até o próximo dia 5 de outubro.

(iv) Não serão revogadas as atuais inscrições no programa, que permanecerão válidas até o prazo de expiração previsto na concessão do benefício.

O Departamento de Imigração (ICE) esclareceu não haver intenção, por parte do atual governo, de realizar operações destinadas a deter beneficiários do DACA, cujas autorizações de permanência e de trabalho permanecem válidas até o fim do prazo de expiração.