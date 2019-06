Demitida professora que pediu deportação de alunos indocumentados

Geórgia Clark postou várias mensagens no Twitter pedindo ao Presidente Trump para remover os “estudantes ilegais” em Port Worth (TX)

Na terça-feira (4), um comitê escolar no Texas votou unanimemente demitir uma professora que utilizou as redes sociais para pedir ao Presidente Donald Trump para deportar os estudantes indocumentados. O jornal Fort Worth Star Telegram publicou que o Distrito Escolar Independente votou 8 a favor contra 0 para afastar definitivamente a professora Geórgia Clark. Ela já estava afastada das funções desde semana passada, após serem descobertas várias postagens no Twitter pedindo a Trump que deportasse os “ilegais de Fort Worth”.

Numa das mensagens, já apagada, Clark disse que o “distrito está lotado de estudantes ilegais do México” e que a escola de ensino médio (High School) onde ela trabalha “tem sido invadida por eles”.

Após a votação, o superintendente Kent P. Scribner informou que outras denúncias ocorreram depois das postagens no Twitter. “Fort Worth atende 86 mil alunos e a nossa missão é tratar cada um deles com dignidade e respeito e, baseados na informação que nós temos, nós achamos que essa seja a recomendação mais responsável no momento”, disse ele.

Mais de uma dúzia de ativistas defensores dos direitos dos imigrantes estiveram presentes na reunião, com 15 deles discursando a favor da demissão de Clark e nenhum em apoio à professora. Ela tem 15 dias para apelar perante o Estado. Caso ela decida apelar, o caso dela é transferido para a fase de apelações junto ao Departamento de Educação do Texas, no qual ela terá direito à uma audiência. Após as autoridades ouvirem ambos os lados, o comitê escolar votará novamente tendo como base as novas exigências.