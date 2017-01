Discussão sobre Trump custa pedaço de orelha a imigrante

Durante o confronto, o colega de apartamento atacou Salatiel Marcos Ortiz, quebrou-lhe um dedo e o ameaçou de morte com uma faca

Na madrugada de segunda-feira (23), a preocupação sobre o status migratório durante a nova administração de Donald Trump resultou na briga entre dois amigos que compartilhavam um apartamento em Pittsburgh (PA). Durante o confronto físico, Salatiel Marcos Ortiz, de 30 anos, teve uma parte da orelha arrancada à dentada pelo colega de apartamento.

A vítima detalhou que voltou para casa às 2 e meia da madrugada e o agressor, cujo nome não foi divulgado pelas autoridades, imediatamente o confrontou. Ambos são naturais do México e o agressor disse-lhe ter receio de que possa ser deportado pelas políticas migratórias do Presidente Donald Trump. O suspeito, que está foragido, reside legalmente nos Estados Unidos, relatou Ortiz.

O agressor assistia a Trump na televisão e bebia cerveja, acrescentou a vítima.

O suspeito o atacou, quebrando-lhe um dedo e tirando um pedaço à dentada da orelha. Além disso, o agressor ameaçou matar Salatiel com uma faca, antes que ele conseguisse fugir do apartamento, na Amber St., e correr até um posto de gasolina da Shell vizinho e pedir socorro.

“Todas às vezes que bebe, ele enlouquece”, relatou Ortiz.

Agentes do Departamento de Polícia de Pittsburg chegaram ao posto de gasolina, na Baum Boulevard, aproximadamente às 6:45 da manhã. Salatie foi levado ao hospital UPMC Presbyterian. Os policiais foram até o apartamento, onde encontraram o pedaço da orelha da vítima, mas nenhum sinal do agressor; informaram as autoridades.

A polícia ainda procura o suspeito, disseram os detetives.