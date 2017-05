DUI: Indocumentado que causou acidente foi deportado 15 vezes

Constantino Banda Acosta foi expulso 15 vezes do país durante 15 anos, sendo a deportação mais recente ocorrida em 18 de janeiro desse ano

Um imigrante, que havia sido deportado 15 vezes dos EUA, é acusado de dirigir intoxicado (DUI) e provocar o acidente que feriu gravemente um menino de 6 anos. O incidente ocorreu na noite de sábado (6) e o mexicano Constantino Banda Acosta, de 38 anos, teria fugido do local do acidente, informaram as autoridades.

Constantino foi expulso 15 vezes do país durante 15 anos, sendo a deportação mais recente ocorrida em 18 de janeiro desse ano, detalharam as autoridades federais ao jornal The San Diego Union Tribune.

Ele é acusado de não obedecer um sinal de parada na cidade de San Ysidro (CA). Acosta foi preso, aproximadamente meia hora depois do acidente, em companhia de outro indivíduo também indocumentado.

O menino ferido, Lennox Lake, voltava para casa depois de um passeio na Disneylândia com sua família no final de semana. Eles estavam a 1 quarteirão da residência quando o acidente aconteceu. Quando foi encontrado entre as ferragens, Lennox estava inconsciente, sangrava de vários ferimentos na cabeça e não respirava. A criança sofreu um ferimento grave na cabeça e, na noite de terça-feira (9), sofreu duas cirurgias. Os familiares de Lennox esperam que ele se recupere completamente.

“Agora, ele está bastante inchado e não pode abrir os olhos, portanto, sente medo porque não pode ver”, relatou o pai, Bem Lake ao canal de TV Fox 5. “Eu realmente quero leva-lo para casa e garantir que ele seja feliz novamente”.

Acosta foi mantido preso sob a fiança de US$ 100 mil e a audiência preliminar ocorreu na quarta-feira (10). Ele já havia sido preso em 2006 por DUI, teve a carteira de motorista suspensa 3 vezes e foi acusado de violência doméstica envolvendo a esposa, segundo o canal de TV 10 News.