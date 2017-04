Gisele Bündchen apoia protesto contra Trump

A gaúcha divulgou através do Twitter o link do protesto contra Trump e o aquecimento global

A supermodelo Gisele Bündchen e o marido, o jogador de futebol americano Tom Brady, torcem por times diferentes quando o assunto é o Presidente Donald Trump. Ela postou no Twitter o link do protesto contra Trump e o aquecimento global no mesmo dia em que a estrela do time New England Patriots evitou uma visita à Casa Branca.

“Caminhe pelo clima, empregos e justiça. Para mudar tudo, nós precisamos de todos”, disse Bündchen ao postar o link do projeto Years of Living Dangerously.

“Com a administração Trump fazendo todo o possível para desfazer o progresso na mudança climática, chegou a hora de ocupar as ruas”, anuncia a página no Facebook para o protesto “People’s Climate March” da National Geographic, no sábado (29).

Apesar de Trump não ter anunciado se os EUA quebrará o histórico acordo de Paris no que diz respeito à mudança climática, ele assinou em março um decreto de lei que anula as regulamentações postas em ação pela administração Obama.

Bündchen, filantropa e modelo, está listada como correspondente do projeto, o qual visa promover a conversa sobre temas que envolvem a mudança de clima global. As críticas dela contrasta com o relacionamento entre Brady e Trump, um tópico que vem perseguindo o jogador desde um boné com os dizeres “Make America Great Again” foi visto no armário de seu vestiário em 2015. Tom alega que Trump é um amigo antigo, dizendo no início da campanha eleitoral que esperava que seu companheiro de golfe vencesse as eleições e assim colocasse um pouco de verde na Casa Branca. Entretanto, depois que Trump começou a pôr em prática suas ideias, ele começou a evitar qualquer pergunta sobre o presidente e até mesmo deixando o pódio quando perguntado sobre o então candidato em outubro do ano passado.

Bündchen respondeu “Não!” em novembro à uma pergunta no Instagram sobre se ela e o marido apoiavam Trump, embora Trump tenha dito que Brady o garantiu que ele teria o voto dele. A postagem da supermodelo no Twitter ocorreu no mesmo dia em que Brady saiu da viagem do seu time a Washington-DC, a qual dezenas de colegas de equipe também evitaram, no último minuto. O jogador alegou “motivos familiares pessoais” como razão da sua ausência, pois tem passado tempo com a mãe, que luta contra o câncer.