ICE deporta indocumentado procurado por homicídio

Rony De La Cruz Hernandez Escoto, de 52 anos, foi transferido em 17 de outubro a para a Penitenciária do Condado Tooele, Utah

Na quarta-feira (20), um hondurenho procurado por homicídio em seu país de origem foi deportado por agentes do Setor de Operações de Remoção (ERO) do Departamento de Imigração (ICE). Rony De La Cruz Hernandez Escoto, de 52 anos, foi transferido em 17 de outubro a para a Penitenciária do Condado Tooele, Utah, após sua última condenação por reentrada ilegal nos Estados Unidos.

“Trabalhamos ativamente para remover estrangeiros criminosos perigosos, como Hernandez Escoto”, disse Robert Culley, diretor do ERO Utah. “O ICE prioriza a remoção de estrangeiros criminosos como Escoto dos Estados Unidos para que eles possam enfrentar a justiça em seu país de origem. Ao mesmo tempo, essas remoções de estrangeiros criminosos ajudam a melhorar a segurança em nossas comunidades locais”.

Escoto entrou ilegalmente nos Estados Unidos várias vezes nos últimos 12 anos e foi deportado para Honduras todas as vezes. Ele tem uma extensa história criminal em vários estados para a distribuição de drogas. Ele foi transportado em um voo charter do ICE Air Operations, na quarta-feira (13), para o Aeroporto Internacional Toncontín, Tegucigalpa, Honduras. Ao chegar a Honduras, o fugitivo foi entregue às autoridades locais para prisão.

As autoridades migratórias deportaram 256.085 estrangeiros no ano fiscal de 2018. As batidas prenderam 158.581 estrangeiros, 90% dos quais tinham condenações criminais, acusações pendentes ou ordens finais anteriores. O número total de detenções representa um aumento de 11% em relação ao ano fiscal de 2017.

O ICE está focado na remoção de ameaças à segurança pública, como estrangeiros criminosos condenados e membros de gangues, bem como indivíduos que violaram as leis de imigração do país, incluindo aqueles que entraram ilegalmente no país após serem removidos e fugitivos com ordens de deportação emitidas por juízes federais.