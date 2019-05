Imigrantes realizam 1º Encontro de Brasileiros na Política Norte-Americana

O evento, promovido pela Fundação Focus Brasil, tem o apoio da Prefeitura de Boston, Consulado Geral do Brasil em Boston e ABI-Inter

Em 13 de junho, será realizado o Iº Encontro de Brasileiros Atuando na Política Norte-Americana, no Boston City Hall, em Massachusetts. O evento, promovido pela Fundação Focus Brasil, tem o apoio da Prefeitura de Boston, Consulado Geral do Brasil em Boston e ABI-Inter (Associação Brasileira de Imprensa Internacional). O encontro será suprapartidário, aberto aos militantes de todos os partidos e organizações políticas, além do público em geral, interessado pelo tema. Mais do que nunca as eleições norte-americanas em 2018 registraram número recorde de brasileiros concorrendo a cargos públicos nos EUA, alguns deles vitoriosos, como Margareth Shepard, que foi eleita “City Councilor” em Framingham, cidade que abriga uma das maiores populações brasileiras nos Estados Unidos. Também é cada vez mais expressivo o número de brasileiros que se engajam na política norte-americana, mesmo que não estejam apoiando uma candidatura brasileira.

Muitos buscam apoiar candidatos hispânicos e que “adotam” em suas plataformas a defesa de interesses ligados aos brasileiros. O encontro, que será coordenado pelo pesquisador e líder comunitário Álvaro Lima, planeja atrair expoentes deste movimento, como as candidatas Renata Castro (Flórida), Valeria Sasser (Califórnia), Priscila Sousa, Pablo Maia e Stephanie Martins (Massachusetts); candidatos históricos como Rony Curvelo e José Peixoto (Flórida) e também lideranças comunitárias expressivas, como Marcony Almeida, Carlos A. F. da Silva (Massachusetts), Isabel Santos e Vera Sheffer (Flórida), e todos os que estejam ativamente engajados no processo político norte-americano.

Aberto ao público, mas com capacidade limitada de assentos, o encontro terá uma sessão na Câmara de Vereadores de Boston, em 13 de junho, das 9 da manhã ao meio-dia. À tarde, os participantes farão parte do Painel de Mídia Comunitária da Associação Brasileira de Imprensa Internacional, que terá como tema “Comunidade Brasileira e Participação Política nos Estados Unidos”.