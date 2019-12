Líder do esquema “turismo de gravidez” pode ser deportada dos EUA

A réu Dongyuan Li, que administrava o You Win USA Vacation Services Corp., foi acusada em janeiro desse ano e cumpriu a pena de 10 meses

Na segunda-feira (16), a mulher que administrava o esquema de “turismo de gravidez” foi liberada da penitenciária depois que um juiz federal a sentenciou com a pena mais leve possível. Agora, ela enfrenta a deportação dos EUA. A réu Dongyuan Li, que administrava o You Win USA Vacation Services Corp., ajudava clientes chineses, incluindo doutoras, advogadas e funcionárias governamentais, a viajarem para os EUA para darem à luz no país, desta forma as crianças adquiriam a cidadania americana automática.

O esquema instruía famílias sobre o que dizer nas entrevistas de vistos e as abrigava em apartamentos em áreas nobres na Califórnia durante até 3 meses. Li assumiu a culpa com relação à acusação de ter cometido fraude na imigração e vistos. Ela foi presa em janeiro e estava detida desde então. O Juiz James Selma disse muito pouco exceto que a réu seria condenada a muito mais tempo se o promotor de justiça tivesse provado que ela estava conectada a mais casos de mentir nas aplicações para vistos.

“A minha cliente admitiu o papel dela na fraude de visto. Ela não quis ir a julgamento. Ela aceitou uma oferta do governo e a pegou, aceitou responsabilidade”, disse o advogado de defesa, Tom O’Brien. “Hoje, o governo pedia mais tempo de detenção e nós estamos felizes e honrados que o Juiz Selna escutou os nossos argumentos e concordou conosco que 10 meses é tempo suficiente para a ofensa que ela cometeu”.

O promotor público, Charles Pell, disse que estava muito desapontado com a sentença. Os procuradores de justiça pediam 2 anos e 7 meses de prisão.

“Essa não é a sentença que nós esperávamos. É decepcionante”, disse ele.

Ao longo de 2 anos, Li recebeu US$ 3 milhões em remessas internacionais de dinheiro oriundas da China, informou o Departamento de Alfândega & Imigração (ICE). O’Brien alegou que muito desse dinheiro que o governo citou não era do “turismo de gravidez”, mas lucro de outros negócios que a família possui na China.

“Ela não ganhou US$ 3 milhões”, disse o advogado. ”Há um pouco de dinheiro que ela certamente lucrou com o esquema. Esse dinheiro e tudo aquilo que foi comprado com ele foi confiscado ou está em processo de confisco pelo governo”.

Li foi liberada no final de segunda-feira (16) e posta em processo de deportação.

“Nós agora tentaremos a deportação, uma vez que possamos provar que o visto atual que ela tem é derivado do marido dela que cometeu fraude para obter o visto dele”, disse Daniel Showalter, agente do Departamento de Segurança Nacional (HSI).

Lí é uma das 3 pessoas presas no início de 2019 por participarem em esquemas de “turismo de gravidez” e entre 19 indivíduos acusados de envolvimento em atividades similares, informou o ICE. Essas acusações foram resultados de uma série de batidas realizadas em apartamentos, em 2015, que abrigavam mulheres grávidas.