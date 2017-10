Passageiros processam governo por exigir ID para sair de avião

Os passageiros chegavam de um voo doméstico e foram obrigados a mostrar documentos para sair da aeronave

Nove passageiros num voo doméstico, os quais as autoridades migratórias exigiram que eles mostrassem documentos de identificação (IDs) antes do desembarque, estão acionando judicialmente o Governo. Eles alegam que foram submetidos à uma busca inconstitucional, informou um advogado que representa o grupo.

Os passageiros, representados pela American Civil Liberties Union (ACLU), disseram a um juiz federal, na quinta-feira (12), para impedir que o Governo exija que as pessoas apresentem IDs antes de desembarcarem em um voo doméstico; sem um mandado de busca ou razão aparente e individual para fazê-lo. Cecília Wang, diretora legal interina da ACLU, detalhou que embora os passageiros devam apresentar documentos de identificação no momento de embarque, aqueles que estavam a bordo ficaram “chocados” quando foram informados para fazer o mesmo para que pudessem ir embora.

“Não havia nenhuma justificativa legal em deter nenhum passageiro nesse voo doméstico específico”, disse Cecília.

Os porta-vozes do Departamento de Justiça (DOJ) e da Patrulha da Fronteira (CBP) evitaram comentar o incidente, embora o porta-voz do DOJ alegou que a falta de comentário “não deveria ser considerada consentimento ou especulação de qualquer uma das alegações”.

O incidente ocorreu no voo 1583 da companhia Delta de San Francisco (CA) para Nova York. Uma vez aterrissado no Aeroporto Internacional JFK, detalhou Cecília, os passageiros a bordo foram recebidos por agentes da CBP, que ficaram na saída e exigiram a apresentação de IDs de todos que desembarcavam da aeronave. Aqueles que questionaram o que estava acontecendo foram informados que aquele era um procedimento de rotina.

Kelley Amadei, de 40 anos, voltava para casa em Nova York com a esposa dela e o filho de 7 anos. Quando o avião ainda fazia a manobra na pista rumo ao portão, um membro da tripulação anunciou que “ninguém estava autorizado a desembarcar até que mostrassem documentos de identidade emitidos por órgãos governamentais”.

“Isso foi alarmante para mim, pois é algo que eu não havia ouvido antes”, disse ela.

A princípio, Amadei disse que teve medo. “O meu instinto inicial foi perguntar: Alguma coisa aconteceu? Nós estamos em perigo?” Entretanto, quando ela observou dois agentes bloqueando a saída dos passageiros, pedindo-lhes os IDs, o medo dela tornou-se ultraje. Ela detalhou que, quando se aproximou com o filho, cuja pele é um pouco mais escura que a dela, os agentes olharam repetidamente para ela e o menino.

“Eu disse, ‘ele tem sete anos de idade, ele não carrega ID com ele”, segundo ela. Os agentes deixaram ela e o menino passar e logo ela contatou a mídia local para compartilhar a história. O filho dela, assustado com o incidente, perguntou se a família deles estava em problemas. “Eu senti como se fosse um tipo de violação”, comentou Kelley.

As autoridades alegaram que procuravam um imigrante que possui ordem de deportação. O incidente provocou controvérsias, pois ocorreu durante a disputa legal envolvendo a proibição de cidadãos de alguns países muçulmanos entrarem nos EUA. A administração Trump prometeu combater a imigração clandestina e, algumas vezes, utiliza táticas polêmicas, como se aproveitar de audiências em tribunais para prender indocumentados.

Um representante do Departamento de Segurança Nacional (DHS) disse ao jornal The Washington Post, depois do incidente, que a ação dos agentes do CBP foi normal e que não é resultado de uma política nova ou decreto de lei. O indivíduo procurado pelas autoridades não estava no interior do avião.

A ação judicial inclui 2 jornalistas, um professor universitário e vários passageiros, detalhou Wang. Ela disse estar preocupada com o fato do DHS ter caracterizado o incidente como “normal”, pois, na visão dela, os agentes governamentais não deveriam pedir IDs aos passageiros sem uma ordem judicial ou suspeita de uma pessoa em particular.

“Nós basicamente queremos que o governo pare de fazer isso novamente, ou seja, sem uma suspeita individual”, concluiu Cecília.