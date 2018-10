Patrulheiro de fronteira admite ter iniciado incêndio em “chá de bebê”

Dennis Dickey utilizou um material explosivo para anunciar o sexo da criança e o fogo se alastrou pela floresta

Um agente da Patrulha da Fronteira (BP) de folga e que celebrava a gravidez da esposa, iniciou acidentalmente um incêndio que devastou 47 mil acres e precisou de quase 800 bombeiros para extingui-lo, disse o advogado dele às autoridades federais. Dennis Dickey, de 37 anos, morador em Tucson (Ariz.), assumiu a culpa por ter iniciado o Sawmill Fire, o qual provocou mais de US$ 8 milhões em prejuízos, em abril de 2017. O patrulheiro atirou num alvo contendo “Tannerite”, uma substância legal e explosiva fabricada para detonar quando atingida por um projétil em alta velocidade, detalhou a Promotoria Pública no Arizona.

O alvo tinha o objetivo de revelar o sexo do bebê do casal, sendo azul para menino e rosa para menina, disse o advogado Sean Chapman. “Isso foi completamente um acidente”, disse Dickey a um juiz na sexta-feira (28). “Eu me sinto absolutamente terrível por isso. Esse foi provavelmente um dos piores dias da minha vida”.

Como parte do acordo, o réu deverá reembolsar US$ 100 mil durante a sentença na terça-feira (9). Além disso, ele deverá realizar pagamentos mensais de US$ 500 durante os próximos 20 anos e cumprirá 5 anos de liberdade condicional.

Dennis, que deve manter o trabalho como patrulheiro, pegará o dinheiro emprestado do fundo de pensões dele para pagar o ressarcimento, detalhou Chapman. Ele acrescentou que obrigar o cliente dele a pagar US$ 8.2 milhões para cobrir as perdas decorrentes do incêndio seria o equivalente a “tirar sangue de pedra”.

O patrulheiro admitiu ter efetuado os disparos em 23 de abril de 2017, quando iniciou o incêndio num terreno estadual que danificou mais de 45 mil acres (182 km quadrados), incluindo partes da Coronado National Forest, informaram as autoridades. Os ventos sopravam a 40 milhas por hora na ocasião publicou o jornal Arizona Daily Star em maio de 2017. Ninguém feriu-se, mas centenas de pessoas foram evacuadas.

Dickey que assumiu a culpa por violar as regulamentações do US Forest Service, informou imediatamente o incêndio às autoridades e cooperou com os investigadores, relataram as autoridades federais. O sexo do bebê não foi informado.