Patrulheiros coletarão impressões digitais de crianças na fronteira com o México

As autoridades temem que os menores de idade estejam sendo “reciclados”

Os agentes da Patrulha da Fronteira (BP) começarão a coletar as impressões digitais dos imigrantes menores de idade devido a possibilidade de “reciclagem infantil”. A prática envolve crianças autorizadas a entrar nos EUA serem enviadas de volta à América Central para unirem-se a adultos e formarem famílias falsas para que eles assim entrem nos EUA, segundo um relatório. Em decorrência disso, as autoridades começaram a coletar impressões digitais e possivelmente DNA de crianças de 13 anos para baixo.

Um patrulheiro informou que o BP já começou a coletar as impressões digitais das crianças com a permissão dos adultos que as acompanham, embora não tenha especificado em que lugar da fronteira ocorre a prática. O órgão também tem um “programa piloto de DNA rápido” a caminho, disse Anthony Porvarznik, patrulheiro chefe em Yuma (Ariz.).

Aparentemente, a possibilidade da reciclagem de crianças é uma ameaça crescente. Cerca de 3.100 adultos e crianças foram descobertos posando como famílias para acelerar a entrada nos EUA, ao invés de serem detidos ou deportação rápida.

“Essas crianças estão sendo alugadas, por falta de uma palavra melhor”, disse Porvaznik.

Entretanto, a BP não identificou publicamente nenhum preso no suposto esquema de “reciclagem infantil” ou divulgou quantos golpes foram descobertos. Enquanto isso, cerca de 600 imigrantes, a maioria cubanos, que escaparam, na sexta-feira (26), num centro de detenções no sul do Médico continuam foragidos. Eles escaparam através de uma área reservada às mulheres, cuja maioria é hondurenha. Essa foi a maior fuga em massa de um centro de detenções mexicano na memória e o exemplo mais recente sobre como o governo está sobrecarregado pelo fluxo de imigrantes centro-americanos, cubanos e haitianos.

Residentes de Tapachula, uma cidade mexicana na fronteira com a Guatemala, relatou centenas de imigrantes correndo pelas ruas, na quinta-feira (25), alguns semivestidos e outros entrando em caminhonetes lotadas para escapar.