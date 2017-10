Pesquisa: Aprovação de Trump despenca em zonas rurais

O nível de aprovação do Presidente em áreas não metropolitanas caiu para 47%

Os índices de aprovação do Presidente Donald Trump em cidades pequenas e zonas rurais, muitas delas que o apoiaram fervorosamente durante as eleições, despencaram ao nível mais baixo desde a primeiras semanas dele no cargo, revelou uma pesquisa recente divulgada na segunda-feira (9). A porcentagem de aprovação de Trump em áreas não metropolitanas caiu para 47%, o mesmo número que o índice de desaprovação entre esses mesmos eleitores, segundo o estudo da Reuters/Ipsos.

No primeiro mês no cargo, a aprovação do Presidente nas zonas rurais era de 55%, enquanto que o nível de desaprovação era 39%.

A pesquisa mais recente revelou que Trump está perdendo o apoio em várias bases principais do seu eleitorado nas áreas rurais: Republicanos, homens, caucasianos e pessoas que não frequentaram a universidade. Esse perfil de eleitor o apoiou massivamente em contraste com a oponente democrata Hillary Clinton no dia da eleição.

A maioria dos eleitores rurais aprovaram a forma como Trump lida com a economia e segurança nacional, mas sua atuação na imigração prejudicou grandemente a popularidade dele. Cerca de 47% dos americanos que vivem em zonas rurais aprovam as políticas migratórias dele, uma queda de 9% com relação ao primeiro mês dele na Casa Branca.

Alguns entrevistados disseram estar cansados de esperar que Trump cumpra as promessas feitas na campanha, como a de construir um muro ao longo de toda a fronteira com o México; um projeto que não obteve verba e sequer se aproxima da possibilidade de construção. Já outros entrevistados se opuseram na dependência de Trump na proibição de cidadãos de alguns países de maioria muçulmana, o que resultou em várias ações judiciais.

Outros entrevistados simplesmente responderam que perderam a fé de que Trump realize qualquer uma de suas promessas de campanha.

“Todo presidente comete erros”, disse John Wilson, um ex-banqueiro aposentado, de 70 anos, em McConnelsville, Ohio. “Entretanto, se você somar um no topo do outro, no topo do outro, no topo do outro, tem que haver um limite”.